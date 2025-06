Pressão extrema detectada em anã branca intriga físicos: matéria mais densa que o aço

Uma equipe de astrofísicos conseguiu medir diretamente a pressão interna de uma anã branca — o remanescente colapsado de uma estrela semelhante ao Sol — e os dados revelam valores tão extremos que desafiam os modelos clássicos da física estelar.

Photo: NASA by W.M. Keck Observatory/Adam Makarenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв белого карлика

De acordo com o estudo publicado por astrônomos, a pressão no núcleo da anã branca é bilhões de vezes superior à da Terra, alcançando níveis que tornam os átomos quase incompressíveis. Trata-se de um ambiente onde os elétrons estão tão densamente compactados que criam uma “pressão de degenerescência quântica”.

O que é uma anã branca?

É o que sobra de uma estrela de massa média após o fim de sua fusão nuclear. Sem combustível, ela colapsa e se comprime até formar um corpo denso, do tamanho da Terra mas com massa similar à do Sol. Seu brilho vem do calor residual.

Como foi feita a medição?

Usando telescópios de raios-X e modelos de espectroscopia, os cientistas conseguiram inferir a pressão com base no desvio da luz emitida da superfície da anã branca. A comparação com modelos teóricos revelou uma discrepância surpreendente.

O que isso muda na física?

A medição sugere que os núcleos dessas estrelas são ainda mais densos do que se imaginava, o que pode afetar os limites teóricos da massa estelar e até os cálculos de explosões tipo supernova.

Além disso, reforça a importância da física quântica em escala macroscópica — onde o comportamento de partículas subatômicas determina a estrutura de corpos celestes inteiros.

Essa descoberta abre portas para entender não só o destino de estrelas comuns, mas também a composição da matéria em estados extremos — algo impossível de reproduzir em laboratórios terrestres.