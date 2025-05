Maior dinossauro com chifres já descoberto tinha aparência digna de um dragão

Imagine um dinossauro com chifres retorcidos, escamas ósseas decorativas e aparência digna de uma criatura mítica. Foi exatamente isso que paleontólogos revelaram em 2025 ao anunciar a descoberta do Lokiceratops rangiformis — um novo ceratopsídeo que se destaca por seu porte e ornamentos cranianos únicos.

Photo: earth. com by Искусственный интеллект, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рогатый динозавр

Segundo a Earth.com, o fóssil foi encontrado na Formação Judith River, em Montana (EUA), e pertence a uma espécie até então desconhecida, que viveu há cerca de 78 milhões de anos, durante o período Cretáceo.

O que torna o Lokiceratops tão especial?

Com cerca de 6,7 metros de comprimento e um crânio com mais de 2 metros, o Lokiceratops é agora considerado o maior dinossauro com chifres já descrito em seu grupo. Mas o que mais impressiona são suas características estéticas: chifres assimétricos no escudo craniano, saliências ósseas curvas e uma “franja” imponente que o diferencia de qualquer outro ceratopsídeo conhecido.

O nome Lokiceratops homenageia o deus nórdico Loki, por sua aparência “caótica” e única — algo que surpreendeu até os especialistas mais experientes. Já o termo "rangiformis" faz alusão à semelhança dos chifres com os de renas.

O que essa descoberta revela?

Além de expandir o número conhecido de ceratopsídeos, o Lokiceratops confirma que havia muito mais diversidade regional entre esses herbívoros do que se imaginava. Cada espécie parecia ter seu próprio conjunto de ornamentos — possivelmente usados para exibição social, defesa ou reconhecimento entre grupos.

Segundo os pesquisadores, essa diferenciação extrema indica que os dinossauros poderiam ter comportamentos sociais complexos e, quem sabe, padrões de seleção sexual comparáveis aos de algumas aves atuais.

Curiosamente, o Lokiceratops viveu antes mesmo do famoso Triceratops, mas apresenta traços mais elaborados. Isso desafia a noção linear de evolução dos ceratopsídeos, sugerindo que a complexidade ornamental já existia em formas antigas.

Com essa descoberta, os cientistas reforçam que ainda há muito a aprender sobre a fauna pré-histórica da América do Norte. Cada novo fóssil é uma peça essencial no quebra-cabeça da vida antiga — e o Lokiceratops, com sua aparência lendária, será lembrado como um dos mais marcantes de todos.