nseto “fantasma” reaparece após décadas e surpreende cientistas em ilha africana

Um dos insetos mais raros do planeta foi redescoberto após meio século sem registros. Trata-se de uma espécie de gafanhoto endêmica do Monte Gordo, uma montanha localizada na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, que não era vista desde 1972. O achado emocionou biólogos e reacendeu o debate sobre extinções prematuras.

Photo: https://www.flickr.com/people/65695019@N07 by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кузнечик амбликорифа

Segundo informações divulgadas por fontes científicas internacionais, a espécie Parmenia sanctaeluciae é considerada um símbolo de biodiversidade local. Por mais de 50 anos, acreditava-se que o gafanhoto tivesse sido extinto, já que não havia novos avistamentos nem exemplares coletados desde a década de 70.

A redescoberta aconteceu durante uma expedição de entomologistas que exploravam as florestas tropicais úmidas do Monte Gordo. A equipe registrou imagens do inseto vivo em seu habitat natural, confirmando sua sobrevivência e gerando grande repercussão no meio científico.

O gafanhoto possui coloração verde-oliva e adaptações únicas para viver em altitudes mais elevadas. Seu tamanho reduzido e comportamento discreto dificultam a observação, o que pode explicar o longo período sem registros.

Especialistas destacam que a redescoberta reforça a importância de preservar os últimos remanescentes de floresta nativa em ilhas isoladas como São Nicolau. Mudanças climáticas, desmatamento e espécies invasoras continuam sendo ameaças significativas à fauna local.

O caso lembra outras situações em que espécies dadas como extintas reaparecem após décadas, fenômeno conhecido como “Lázaro biológico”. Tais eventos mostram como lacunas no monitoramento da biodiversidade podem levar a conclusões precipitadas.

Além do valor científico, o reencontro com a espécie reforça o papel de Cabo Verde como hotspot de diversidade biológica. A equipe responsável pela descoberta já planeja novos estudos para avaliar o tamanho da população e possíveis medidas de conservação.

Curiosamente, os habitantes locais não tinham conhecimento da existência desse gafanhoto, o que indica que ele pode habitar nichos muito restritos e específicos. Mais um motivo para continuar explorando, estudando e protegendo as riquezas ocultas da natureza insular.