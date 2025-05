Macacos-prego surpreendem cientistas ao adotar filhotes de outra espécie na floresta

Um fenômeno raro está chamando a atenção de primatologistas ao redor do mundo: macacos-prego (Sapajus libidinosus), conhecidos por sua inteligência e habilidades com ferramentas, foram flagrados adotando e cuidando de filhotes de outra espécie — o bugio-vermelho (Alouatta guariba). A descoberta aconteceu em uma floresta tropical da América do Sul e foi documentada com detalhes por pesquisadores de campo.

Photo: commons.wikimedia by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Панамский белолицый капуцин

De acordo com relatos da mídia internacional, trata-se do primeiro caso já registrado de adoção interespécies envolvendo primatas selvagens na natureza. Dois filhotes órfãos de bugio foram integrados a grupos distintos de macacos-prego, que passaram a alimentá-los, carregá-los e protegê-los como se fossem seus próprios descendentes.

O comportamento surpreendeu os cientistas, pois os macacos-prego e os bugios têm hábitos sociais e alimentares diferentes, além de pertencerem a gêneros distintos. Normalmente, macacos-prego são mais ativos, curiosos e vivem em grupos altamente organizados, enquanto os bugios são conhecidos por sua vocalização potente e estilo de vida mais tranquilo.

Apesar das diferenças, os filhotes foram bem recebidos e demonstraram sinais de adaptação, aprendendo a interagir com os novos "irmãos adotivos" e até imitando comportamentos dos macacos-prego.

Os pesquisadores acreditam que o forte instinto parental e a empatia natural dos macacos-prego podem explicar a adoção. Em grupos sociais complexos, como os dos primatas, a flexibilidade comportamental e os vínculos emocionais podem ultrapassar as barreiras da espécie.

A descoberta levanta questões importantes sobre a cognição social entre primatas, e pode indicar que sentimentos como compaixão, cuidado e proteção não são exclusivos de relações de parentesco ou espécie.

Além disso, o estudo reforça a importância de observar longamente os comportamentos animais em seu habitat natural. Muitas dessas dinâmicas só se revelam com o tempo, e ampliam nossa compreensão sobre empatia, adaptação e cooperação no reino animal.

Curiosamente, os filhotes de bugio não apenas sobreviveram na nova família, mas também passaram a influenciar o comportamento do grupo, estimulando interações mais suaves e até momentos de tranquilidade incomuns entre os macacos-prego — um lembrete de que até na natureza, o afeto pode florescer entre os diferentes.