Gene herdado dos neandertais ainda influencia o cérebro humano moderno, dizem cientistas

Uma nova pesquisa genética revelou que parte do nosso cérebro moderno pode estar diretamente conectada a um legado herdado dos neandertais. Cientistas identificaram que o gene GLI3, transmitido por esses antigos hominídeos, continua ativo e desempenha um papel importante no desenvolvimento de regiões específicas do cérebro humano atual.

Photo: Flickr by mrmin123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лабораторная мышь

A descoberta reforça a ideia de que os neandertais não apenas coexistiram com os humanos modernos, mas também contribuíram com características genéticas que moldaram nossa fisiologia e cognição de forma duradoura.

Segundo pesquisadores da Universidade de Leipzig, o gene GLI3 está relacionado à formação do corpo estriado — uma estrutura cerebral envolvida na tomada de decisões, no planejamento motor e em respostas emocionais. Essa região é particularmente desenvolvida em humanos e primatas, sugerindo que a variante genética herdada pode ter influenciado traços comportamentais complexos.

O estudo foi conduzido por meio da análise de DNA antigo e comparações com genomas modernos. Os pesquisadores observaram que a versão neandertal do GLI3 ainda está presente em algumas populações humanas e que sua expressão é especialmente relevante durante a fase embrionária, quando estruturas cerebrais fundamentais estão sendo formadas.

Ainda segundo os cientistas, embora não haja evidências de que o gene cause doenças diretamente, sua presença pode estar associada a padrões diferenciados de comportamento, como maior reatividade emocional ou propensão à impulsividade — características que também podem ter vantagens evolutivas em determinados contextos.

Essa não é a primeira vez que traços herdados dos neandertais são identificados em humanos modernos. Estudos anteriores já haviam ligado variantes neandertais a aspectos como resposta imunológica, metabolismo e até preferência por horários de sono (cronotipos).

A pesquisa amplia nossa compreensão sobre a complexidade da evolução humana e mostra que a herança genética é mais entrelaçada do que se imaginava. Longe de serem apenas uma espécie extinta, os neandertais continuam vivos, em parte, dentro de nós — moldando silenciosamente quem somos.