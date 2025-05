Cientistas finalmente explicam o que acendeu as primeiras luzes do universo

Durante bilhões de anos, astrônomos vêm tentando entender um dos maiores mistérios do cosmos: o que exatamente “acendeu as luzes” do universo após o Big Bang? Agora, uma nova pesquisa oferece uma resposta convincente. Cientistas identificaram as pequenas galáxias anãs como as principais responsáveis por transformar o universo opaco em um ambiente luminoso, capaz de sustentar a propagação da luz.

Photo: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Essa fase, conhecida como “época da reionização”, ocorreu entre 200 milhões e 1 bilhão de anos após o Big Bang. Durante esse período, a radiação ionizante das primeiras fontes luminosas — como estrelas e galáxias primitivas — teria energizado o hidrogênio neutro predominante, tornando-o ionizado e, assim, permitindo que a luz se propagasse livremente. A pesquisa foi detalhada em um artigo publicado pelo portal científico ScienceAlert.

Segundo os autores do estudo, que utilizaram dados do telescópio espacial James Webb, as galáxias anãs formadas nos primeiros bilhões de anos tiveram papel decisivo nesse processo. Apesar de pequenas e difíceis de observar, essas galáxias emitiam quantidades surpreendentes de radiação ultravioleta, suficientes para reionizar grandes regiões do espaço. Essa emissão era possível porque essas galáxias tinham estrelas muito jovens e quentes, com alto potencial ionizante.

Uma das principais descobertas foi que essas galáxias tinham estruturas porosas, o que permitia que a radiação escapasse com mais facilidade para o espaço interestelar. Isso contrasta com galáxias maiores e mais densas, onde a radiação frequentemente fica presa no interior. O estudo também indica que essa reionização foi um processo gradual, que se espalhou de forma desigual pelo universo, criando “bolhas de luz” que se expandiam até se fundirem.

Antes desse período, o universo era uma espécie de “névoa cósmica”, preenchido por hidrogênio neutro que absorvia a radiação eletromagnética. Foi somente após a reionização que o universo se tornou transparente à luz, permitindo a formação das primeiras estruturas complexas — como galáxias, estrelas e planetas. Compreender como esse processo ocorreu é fundamental para entender a evolução do cosmos.

Os resultados também reforçam a importância do telescópio James Webb como ferramenta essencial para estudar o universo primitivo. Sua capacidade de observar no infravermelho profundo permite detectar sinais de galáxias que existiram há mais de 13 bilhões de anos, abrindo uma janela para os momentos mais antigos da história cósmica.

Ao desvendar o que “acendeu” o universo, os cientistas não apenas resolvem uma questão fundamental da cosmologia moderna, mas também aproximam a humanidade de uma compreensão mais profunda sobre a origem da luz — e, por consequência, da própria existência como a conhecemos.