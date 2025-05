Quem acendeu a luz no universo? Astrônomos revelam o que causou o amanhecer cósmico

No começo havia apenas escuridão. Após cerca de 380 mil anos do Big Bang, a temperatura caiu o suficiente para formar átomos neutros — a chamada era do hidrogênio escuro. Mas a verdadeira "iluminação" do universo só viria mais tarde, com o nascimento das primeiras estrelas.

Photo: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Esse momento é conhecido como o Amanhecer Cósmico, e por décadas foi um dos maiores mistérios da cosmologia: o que exatamente causou a reionização do hidrogênio e tornou o universo transparente à luz?

Segundo o ScienceAlert, uma equipe de astrônomos da Universidade de Tóquio identificou o provável responsável: galáxias muito pequenas, mas incrivelmente quentes e ativas.

O que foi o amanhecer cósmico

Durante centenas de milhões de anos após o Big Bang, o universo era composto basicamente de hidrogênio neutro. Esse gás absorvia a luz, criando uma escuridão opaca. Mas o surgimento das primeiras estrelas e galáxias mudou tudo.

Elas passaram a emitir radiação ultravioleta suficiente para romper os átomos de hidrogênio, separando prótons e elétrons — processo conhecido como reionização. Isso tornou o espaço transparente e permitiu que a luz viajasse livremente.

Galáxias anãs e poderosas

A dúvida era se as primeiras estrelas tinham energia suficiente para reionizar o universo inteiro. O novo estudo aponta que sim — graças a galáxias muito pequenas, porém densamente povoadas de estrelas jovens e extremamente quentes.

Elas liberavam enormes quantidades de radiação ultravioleta em pouco tempo, funcionando como "catalisadores luminosos" de toda a transformação cósmica.

Por que isso importa

Compreender o amanhecer cósmico nos ajuda a entender como o universo evoluiu para formar galáxias, planetas e, eventualmente, vida. Também permite melhorar os modelos sobre expansão cósmica, matéria escura e estrutura do cosmos.

As galáxias que mudaram tudo — e sumiram

A maioria dessas galáxias pioneiras já não existe ou foi absorvida por outras. Restam apenas sinais indiretos, detectados em padrões da radiação cósmica e nos espectros de objetos distantes.

Mas seu legado é imenso: elas acenderam as primeiras luzes do universo e prepararam o palco para tudo que veio depois — inclusive nós.