Cão-robô que sente a floresta: nova IA imita os sentidos humanos na natureza

Onde termina a máquina e começa a sensibilidade? Pesquisadores da Universidade Duke, nos Estados Unidos, criaram um cão-robô que não apenas se move pela floresta — mas a sente. O dispositivo é capaz de perceber sons, toques e até a densidade do solo com uma precisão impressionante.

Photo: ИИ Робопес

O robô utiliza uma rede neural tátil — um tipo de inteligência artificial que interpreta sinais enviados por microssensores instalados nas patas e no corpo do cão-mecânico. Esses sensores detectam mínimas vibrações e variações de pressão, imitando a resposta dos terminais nervosos. Combinado com entradas de som, o sistema permite que a máquina "ouça" e "sinta" o ambiente florestal — mesmo em terrenos acidentados ou no escuro total.

Por que dar sensações táteis a um robô?

O cão-robô da Duke é capaz de caminhar por trilhas rochosas, perceber escorregões em folhas úmidas, identificar insetos se aproximando e até detectar vibrações provocadas por animais maiores. Isso o torna uma ferramenta promissora para ecologistas, biólogos e equipes de monitoramento ambiental.

Diferente de drones ou veículos terrestres convencionais, que capturam apenas imagens ou sons, esse tipo de IA sensorial permite compreender a textura do solo, identificar organismos vivos e até analisar a composição da terra — tudo sem depender da visão.

Aplicações ambientais e futuro sustentável

O robô pode ser um aliado importante na detecção precoce de mudanças climáticas, como risco de incêndios florestais, alterações na umidade e degradação do solo. A coleta desses dados pode ajudar a preservar ecossistemas frágeis de forma proativa e precisa.

Segundo os pesquisadores, o objetivo não é substituir o ser humano, mas oferecer uma "extensão sensorial" que permita uma interação mais delicada e segura com o meio ambiente. Um robô que sente como um organismo vivo pode nos ensinar a interagir com a natureza com mais empatia.

Aliás, quanto mais sentimos a natureza — mesmo que por meio de máquinas — menos inclinados estamos a destruí-la.