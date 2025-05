E se a Terra criou seus próprios oceanos? Nova hipótese geológica surpreende

Durante décadas, cientistas acreditaram que a água da Terra veio de fora — trazida por cometas e asteroides que colidiram com o planeta primitivo. Mas uma nova hipótese geológica está mudando essa visão: talvez os oceanos tenham se formado a partir do interior da própria Terra.

Photo: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цунами

Água das profundezas

Segundo o estudo, realizado por pesquisadores franceses, grandes quantidades de água já existiam dentro do manto terrestre — presas em minerais ricos em hidrogênio. Com o tempo, processos vulcânicos liberaram esse conteúdo em forma de vapor, que depois se condensou e formou os primeiros oceanos.

Essa teoria é apoiada por análises geoquímicas que mostram semelhanças entre a composição isotópica da água marinha atual e de rochas profundas da crosta terrestre. Isso sugere que parte significativa da água pode ter surgido sem influência externa.

Impacto além do nosso planeta

Se confirmado, esse modelo muda não apenas a história da Terra, mas também a busca por vida fora dela. Significa que planetas com processos geológicos semelhantes poderiam formar oceanos por conta própria — sem precisar de impactos espaciais. Isso amplia enormemente as chances de encontrar mundos habitáveis no universo.

Além disso, entender como a água surgiu aqui pode ajudar na previsão de fenômenos naturais como atividade vulcânica e mudanças climáticas, influenciando diretamente o nosso futuro no planeta.

Aliás, essa ideia já existia nos anos 1980, mas só agora ganhou base científica sólida graças às novas tecnologias de análise mineral e modelos de simulação geológica.