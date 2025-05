Colisão de galáxias forma quasar brilhante — o que isso revela sobre o passado do Universo?

Um evento cósmico raro e espetacular acaba de ser registrado por astrônomos da NASA: duas galáxias colidiram em alta velocidade, gerando um dos quasars mais brilhantes já observados. Esse fenômeno ocorreu a mais de 10 bilhões de anos-luz da Terra e oferece uma janela única para entender os estágios iniciais da formação do Universo.

Photo: commons.wikimedia.org by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Две галактики

Os quasares são fontes de luz extremamente poderosas localizadas no centro de galáxias ativas, alimentadas por buracos negros supermassivos que absorvem matéria em velocidades impressionantes. O atrito e o aquecimento dessa matéria geram uma luminosidade tão intensa que pode ofuscar até bilhões de estrelas juntas.

Um duelo galáctico que brilha há bilhões de anos

O que torna esse caso especial é que os cientistas conseguiram flagrar o momento exato da colisão entre as galáxias, algo extremamente difícil de registrar com tamanha precisão. Os dados indicam que a interação entre os campos gravitacionais intensificou o fluxo de gás e poeira em direção ao centro comum das duas galáxias, ativando o buraco negro e formando um quasar em pleno processo de crescimento.

Os especialistas chamaram o fenômeno de "duelo cósmico", já que os fluxos de radiação liberados pelo quasar se estendem em direções opostas, como se as galáxias estivessem trocando tiros de luz. A energia liberada é tamanha que pode interferir no nascimento de novas estrelas nos arredores.

Por que isso importa?

Esses dados ajudam os cientistas a entender como galáxias evoluem ao longo do tempo, principalmente nos estágios mais remotos da história do cosmos. Quando galáxias se fundem, elas não apenas trocam matéria e estrelas, mas também alteram a dinâmica gravitacional, influenciando todo o ecossistema galáctico.

Além disso, observar um quasar em formação é como testemunhar uma explosão de luz do passado, já que sua radiação viajou por bilhões de anos até alcançar nossos instrumentos. É como olhar uma fotografia antiga — só que tirada com tecnologia de ponta.

O que dizem os cientistas

Segundo a NASA, a descoberta foi possível graças à combinação de dados do telescópio espacial James Webb e de radiotelescópios terrestres. A observação multidisciplinar permitiu detectar as assinaturas espectrais do quasar e mapear a estrutura da colisão galáctica com um nível de detalhe sem precedentes.

De acordo com os astrônomos, eventos como esse podem explicar o motivo de existirem buracos negros tão grandes mesmo em épocas muito antigas do Universo. É possível que as fusões violentas entre galáxias tenham sido mais comuns do que se imaginava.

O portal CNN relatou o evento em detalhes, destacando que ele pode ser a chave para entender a origem dos primeiros quasares e das primeiras galáxias massivas.

Aliás, essa não é a primeira vez que galáxias se fundem, mas observar diretamente o nascimento de um quasar durante o processo é um verdadeiro presente da ciência moderna — e mais um passo em direção à compreensão do universo que habitamos.