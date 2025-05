Bactérias nunca vistas antes são encontradas em estação espacial chinesa — ameaça ou revolução científica?

Uma nova descoberta vinda diretamente da órbita da Terra está causando alvoroço na comunidade científica. Bactérias com estrutura genética completamente desconhecida foram identificadas a bordo da estação espacial chinesa Tiangong. Elas não apenas sobreviveram às condições extremas do espaço, como também demonstraram características nunca antes observadas em microrganismos da Terra.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны

A pesquisa, liderada por uma equipe conjunta do Instituto de Microbiologia de Pequim e da Universidade de Hong Kong, analisou amostras coletadas de diversos pontos da estação, incluindo filtros de ar, superfícies metálicas internas e até mesmo áreas próximas aos sistemas de reciclagem de água. O resultado foi surpreendente: três cepas bacterianas foram classificadas como geneticamente inéditas, sem correspondência direta com nenhuma sequência conhecida nos bancos de dados mundiais.

Como essas bactérias chegaram ao espaço?

Segundo os pesquisadores, existem duas hipóteses principais. A primeira é que os microrganismos foram levados involuntariamente pelos astronautas ou equipamentos durante o lançamento — o que já aconteceu em outras missões espaciais. A segunda, muito mais intrigante, sugere que as bactérias possam ter sofrido mutações adaptativas radicais devido ao ambiente de microgravidade, à exposição constante à radiação cósmica e à ausência de atmosfera terrestre.

O que torna essa descoberta ainda mais impactante é o fato de que alguns genes dessas bactérias mostram comportamentos bioquímicos fora dos padrões conhecidos, como resistência a ambientes hipersalinos e capacidade de metabolizar substâncias metálicas. Para alguns especialistas, isso levanta uma nova questão: estaríamos presenciando um modelo de evolução acelerada em ambiente espacial?

Riscos ou oportunidades?

Apesar do espanto, a equipe afirma que não há evidências de que essas bactérias sejam patogênicas ou perigosas para os humanos. No entanto, as implicações são vastas. Em primeiro lugar, reforça-se a necessidade de protocolos mais rigorosos de biossegurança em estações orbitais. Em segundo, abre-se um novo campo de pesquisa sobre como a vida pode surgir, se adaptar ou até se transformar fora do planeta Terra.

Além disso, se essas formas de vida são de fato totalmente derivadas da biologia terrestre, isso demonstra uma capacidade de adaptação muito maior do que imaginávamos. Mas se, em um cenário menos provável, houver qualquer componente exógeno — ou seja, de origem não terrestre —, estaríamos diante de uma verdadeira revolução no entendimento da biogênese.

Segundo o artigo publicado no portal Earth.com, os dados completos do sequenciamento genético já foram enviados para análise internacional, e novas missões da Tiangong podem incluir experiências dedicadas exclusivamente ao estudo dessas bactérias.

Mais detalhes e análises iniciais podem ser conferidos diretamente na publicação: Earth.com: Mysterious bacteria found on Chinese space station has never been seen before.

Aliás, casos semelhantes de microrganismos resistentes já haviam sido registrados em missões da ISS — mas com essa complexidade genética, é a primeira vez. E talvez não seja a última...