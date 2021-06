Overdose de paracetamol e efeitos na saúde

Certamente todo mundo já ouviu falar de um medicamento chamado "Paracetamol", que faz parte do grupo dos antipiréticos. Este remédio reduz a febre, alivia a inflamação. A própria substância paracetamol faz parte de muitos analgésicos usados ​​para eliminar os sintomas do ARVI.

O componente ativo da droga atua no centro da termo-regulação no cérebro. Sabe-se que muitos anti-inflamatórios atuam negativamente na mucosa intestinal e gástrica. Vamos tentar descobrir como isso se relaciona com "Paracetamol".

Como funciona o "Paracetamol"

Depois que a droga entra no corpo, sua substância ativa passa para o sangue. O produto é rápida e completamente absorvido pelo estômago.

A meia-vida ocorre dentro de uma a quatro horas. O medicamento tem um efeito prejudicial no corpo em caso de sobredosagem.

Quem tem contra-indicação para o uso de "Paracetamol"

O medicamento tem algumas contra-indicações:

problemas no funcionamento dos rins e do fígado;

intolerância individual;

idade até três anos;

primeiro trimestre de gravidez (trimestre subsequente - com cautela);

alcoolismo crônico.

Regras para tomar paracetamol

Adultos e crianças a partir dos 12 anos podem beber 0,5-1 g 1-2 horas após as refeições. Não são permitidos mais de 4 g de por dia.

Pravda.Ru