Polêmico e diferenciado escritor contemporâneo lança livro de Salmos Contemporâneos

-Silas Corrêa Leite, que no programa Provocações da TV Cultura de SP, pelo apresentador Antonio Abujamra foi tachado de "O Rei da WEB" e nominado com sua poética da tristeza, depois do romance místico ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS e do romance ecumênico A ULTIMA TENTATIVA DE CRISTO, aproveitando a entressafra da pandemia e o caos materialista do inumano e infame totalitarismo neoliberal e neoescravista de um mundo em caos, o qual registros também no polêmico romance autobiográfico TIBETE, De quando você não quiser mais ser gente, no flanco da tragédia que assola o planeta terra e particularmente o neofascista Brasil, lança os seus assim chamado Salmos Contemporâneos.

Os Salmos que conhecemos da Bíblia, são uma espécie assim de misto entre oração e poesia, para serem destinados a fortalecer os laços espirituais entre a humanidade e o mundo celestial. Originariamente a palavra Salmos vem do hebraico "PSALMUS" que, em tradução livre significa algo como "louvores".

Desde muito cedo ainda, lendo a Bíblia, fazendo cursos, incentivado pelo pai, procurou o autor tentar precocemente que fosse, compreender as partes do livro que mais gostara, e foram os SALMOS do Poeta David que o atraíram, talvez já nascendo precocemente ali o gosto pela arte, pela literatura, pela cultura, pela própria poesia, além do estudo de religiões e também da dedicação ético-humanista de amor ao próximo, cativando o menino, eterno aprendiz da alma humana, tentando compreender o mundo, a vida, e o ser humano que mal compreende a si mesmo.

Pensando no propósito historiais dos Salmos, o escritor, poeta e ficcionista premiado foi catando aqui e ali os melhores que compôs, publicados em sites, revistas, jornais, além de alguns textos pertinentes, e daí acabaram formando essa espécie assim de antologia ou mosaico deles, valendo-se do próprio verbo SALMAR, em poética de estrofes rimadas, ritmadas ou mesmo em versos brancos, dando testemunho do que precisa mesmo mover montanhas, sempre tendo a arte como sustentáculo da esperança e como inteligência da vida, e, nesse sentido, também à causa dos fracos e oprimidos, os bem-aventurados, seus irmãos de estadia e travessia no plano terrestre.

Como estilo e sintaxe toda peculiar do autor, escritor, professor e blogueiro premiado, os salmos diferenciados traduzem louvores, buscas e clamores nesses tenebrosos tempos em que se sonha um humanismo de resultados, frente ao caos apocalíptico que viça e nutre o insano mundo envergonhando os ditames historiais do próprio cristianismo propriamente dito. Leia e veja-se. Leia e creia. "Acredito que a imaginação pode mais que o conhecimento, que o mito pode do mais que a história, que os sonhos podem mais que a realidade, que a esperança vence sempre a experiência, que só o riso cura a tristeza, e acredito que o amor pode mais do que a morte" preconizou Robert Fulghum. Essa é a ideia do livro. Nesse fulcro e embasamento filosófico e humanista pós-socrático, eis o livro SALMOS CONTEMPORÂNEOS.

CULT NEWS

La-goeldi@bol.com.br

BOX: Livro Salmos Contemporâneos

Editora Costelas Felinas, livros e revistas artesanais - Editoria Claudia Vieira & Vieira Vivo, São Vicente, São Paulo, Brasil

Primeira Edição, 2020, 128 páginas

E-mail: livroscostelasfelinas@gmail.com

Site: artesanallivros.blogspot.com

Instagram: costelasfelinaseditora