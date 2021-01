Países caribenhos confirmam cepa britânica de SARS-CoV-2

Georgetown, 27 jan (Prensa Latina) As autoridades sanitárias alertam hoje sobre a presença na Jamaica, Santa Lúcia e Trinidad e Tobago da nova cepa do coronavírus SARS-CoV-2 descoberta no Reino Unido, até 70% mais transmissível do que as anteriores.

A diretora da Agência de Saúde Pública do Caribe, Joy St John, confirmou a descoberta em amostras analisadas pelo laboratório em Port of Spain de vários países-membros da Comunidade Caribenha (Caricom).



São João disse que o governo de Barbadian enviou testes a esse centro para determinar se a linhagem, detectada pela primeira vez em setembro passado no condado de Kent, está no território caribenho.



Após o anúncio do Reino Unido de que várias áreas seriam seladas por causa da mutação, Granada suspendeu o tráfego aéreo com aquele país em dezembro passado, decisão à qual aderiram a Alemanha, Itália, Bélgica, Irlanda, Argentina, El Salvador, Chile, Peru, entre outras nações.



