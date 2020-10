Açores: PS sem maioria absoluta

AbrilAbril

26 DE OUTUBRO DE 2020

O PS venceu as eleições legislativas regionais dos Açores, embora perdendo cinco deputados e, consequentemente, a maioria absoluta.

Os resultados, para além da descida dos socialistas, revelam também uma subida do PSD, com mais dois deputados, a perda de um eleito por parte do CDS-PP, que passa de quatro para três mandatos, enquanto a CDU perdeu o seu único eleito. Por seu lado, o BE manteve os seus dois deputados ao mesmo tempo que o parlamento açoriano regista a entrada de novas forças políticas: Chega, com dois eleitos e PAN e IL, com um mandato cada.

O novo quadro político parlamentar regional traduz também o crescente descontentamento dos açorianos face à governação socialista, nomeadamente a não resolução dos problemas sociais, Aliás, o agravamento do desemprego e da pobreza nos Açores terão contribuído para um ambiente de demagogia na base da qual alguns partidos, sem percurso político na região, elegeram pela primeira vez deputados.

TÓPICO

https://www.abrilabril.pt/nacional/acores-ps-sem-maioria-absoluta

Foto: By antlewis - File:Pico-HortaFaial.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9938362