Escritor angolano, Lady F. Mukeba, vai apresentar em Lisboa a sua terceira obra literária

Luanda, 17 de Setembro- O escritor angolano, Lady Mukeba, vai apresentar a sua nova obra literária intitulada "Guião de Marketing - Uma forma simples e metódica de conduzir o seu negócio ao sucesso", no dia 17 de Outubro, na AFAP - Associação da Força Aérea Portuguesa, em Lisboa-Portugal.

O autor considera que as empresas que já se aperceberam do poder que o Marketing tem, estão cada vez mais a conquistar clientes e a destacarem-se no mercado. "Quem ainda não percebeu ou não aprendeu a usar esse poder está no mercado a passar por um processo de frustração contínua por não saber como funciona o Marketing".

Lady Mukeba afirma ainda que o "Guião de Marketing" apresenta uma metodologia prática, que pode ser executada em três fases, baseada nas acções de marketing que as grandes e pequenas empresas de sucesso têm adoptado, e com referências a grandes pensadores de Marketing.

"Guião de Marketing é um termo que faz referência a um alinhamento, mental e escrito, do processo de assimilação das informações de Marketing tendo em vista a aplicação organizada desses conteúdos na vida prática. É um guia que ajudará o profissional ou aspirante à área a situar cada conteúdo na sua respectiva fase e saber quando executar aquilo que aprendeu", afirmou.

De realçar, que a apresentação do livro será feita pelo também escritor Victor Hugo Mendes e pelo actor Sílvio Nascimento, e contará com a presença da comunidade angolana e portuguesa, assim como amigos do escritor Lady F. Mukeba, que soma actualmente a sua terceira obra literária.

Um dos principais objectivos deste livro é colocar Angola na rota dos países que produzem conteúdos técnicos de Marketing". Disse o escritor.

Questionado sobre a disponibilidade do livro no mercado angolano, o autor fez saber que o livro estará disponível, numa primeira fase, em território europeu. Passando depois a estar disponível no mercado angolano no fim de Outubro de 2020, com o serviço de pré-venda e entregas ao domicílio para evitar aglomerações no dia de lançamento.

Lady F. Mukeba é mestrando em Marketing, Publicidade e Comunicação Empresarial, licenciado em Ciências da Comunicação, Especialista em Ciência Política, Marketing Digital, Marketing Político Digital, Assessor de Imprensa, professor de Marketing Digital e pioneiro na criação de cursos de Marketing Digital em Angola.

Também conhecido como Velho Kipacaça, no mundo da literatura narrativa, romance ou ficção, o autor já tem publicado dois livros, considerados best sellers angolanos, no mercado angolano e brasileiro, intitulado O Vendedor de Esperanças vol. 1 e 2.

Para mais informações, contactar:

Meury João

Consultora de Comunicação POC

E-mail: cancelinha30@hotmail.com / Tel.: 942 58 58 37 / 997446374