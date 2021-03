Nepal inicia censo de rinocerontes à beira da extinção

Kathmandu, 22 Mar (Prensa Latina) O Nepal iniciou hoje um novo censo de rinocerontes com um chifre, em vias de extinção, nos parques nacionais de Chitwan, Parsa, Bardiya e Shuklaphata.

O ministro das Florestas e Meio Ambiente, Prem Bahadur Ale, inaugurou a campanha junto com outras autoridades, reflete o jornal The Himalayan Times. Para este trabalho de contagem, foram mobilizadas 200 pessoas que, com a ajuda de 40 elefantes, irão recolher dados sobre o habitat dos rinocerontes, a sua idade e estado de saúde.



Segundo o chefe do Fundo Nacional de Conservação da Natureza, Dr. Baburam Lamichhane, a contagem demorará cerca de 30 dias.



A população de rinocerontes de um chifre foi pesquisada pela última vez há seis anos, quando 654 espécimes foram contados, incluindo 605 em Chitwan.



O Ministro Ale observou que o governo nepalês está se esforçando para erradicar a caça furtiva e proteger os animais de desastres naturais.



jf/abm/jcfl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=39556&SEO=nepal-inicia-censo-de-rinocerontes-a-beira-da-extincao