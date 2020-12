Pedro Soares Pimenta eleito Presidente do Partido da Terra-MPT

XII Congresso Nacional (Extraordinário) do Partido da Terra-MPT reunido hoje, em sessão extraordinária, através da aplicação "zoom" e da plataforma electrónica "electionrunner", elegeu Pedro Soares Pimenta como Presidente do Partido da Terra para o triénio 2020-2023 com uma expressiva maioria de 94% dos votos favoráveis dos Congressistas presentes.

A Direcção eleita na décima segunda reunião magna deste Domingo, que decorreu sob o mote "Restabelecer o Rumo", prestou homenagem ao fundador e Presidente honorário do Partido da Terra, Gonçalo Ribeiro Telles, falecido no passado dia 11 de Novembro, e definiu como objectivo principal reconquistar os filiados e simpatizantes que, desde há vinte e sete anos, se revêm nos princípios e valores ecologistas e humanistas do Partido da Terra - MPT.

Pedro Soares Pimenta, referiu no seu discurso de encerramento dos trabalhos do Congresso que "O MPT fez hoje história, adoptando uma postura de responsabilidade perante uma situação pandémica que tanto tem afectado os portugueses, ao organizar inteiramente on-line a sua Reunião Magna, por contraposição à postura adoptada por alguns Partidos que, teimosamente e ao arrepio do mais elementar bom senso, realizaram os seus Congressos presencialmente em total desrespeito para com os milhões de portugueses que de forma cívica cumprem as recomendações da Direcção Geral da Saúde".

O recém eleito Presidente do MPT referiu, ainda, no discurso de vitória que "O Partido da Terra-MPT é o único partido verdadeiramente ecologista em Portugal, não se posiciona como satélite de nenhum outro nem se arvora de animalista, ocupa sim é um espaço político próprio e único no espectro político português que merece o investimento de todos nós, de todos os portugueses (...)", acrescentando que "o MPT estará sempre disponível para combater as injustiças e as desigualdades e para defender os valores ecologistas e humanistas que nos norteiam em prol de todos os portugueses".

