Os Verdes Querem a Modernização da Linha do Douro e a Reativação dos seus Ramais



O Partido Ecologista Os Verdes entregou na Assembleia da República um Projeto de Resolução onde Recomenda ao Governo que:



Garanta o mais rápido possível a concretização da empreitada de modernização da Linha do Douro até ao Pocinho;

Garanta que nessas empreitadas seja integrada uma avaliação da segurança dos pilares da ponte ferroviária que se situam na foz do rio Tua, através de vistoria submarina;



Garanta o planeamento e a programação da intervenção de modernização da Linha do Douro entre Pocinho e Barca D’Alva, na sequência dos troços anteriores;



Planei e programe, no quadro do PFN, a reabilitação e reabertura dos ramais da Linha do Corgo e do Tâmega e garanta a integralidade dos tabuleiros e dos corredores ferroviários;

Avalie a possível, no quadro do PNF, a reabilitação e reativação do ramal do Sabor, com as devidas e necessárias readaptações;



Apresente e planeie, no quadro do PNF, uma solução para voltar a ligar Mirandela e Bragança pela ferrovia à Linha do Douro;



Garanta que no concurso que está a ser lançado para aquisição de novo material circulante, esteja grarantido o material de tração elétrica adequada à oferta nas diversas secções da Linha do Douro;



Leve a efeito contactos com o Governo Espanhol e com o Governo Regional de Castela e Leon para a reabertura da ligação ferroviária internacional a Salamanca e à sua continuidade para o centro da Europa.







O Grupo Parlamentar Os Verdes





Foto: https://pt.wikipedia.org