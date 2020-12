Natal triste no Líbano

Por Armando Reyes Calderín Beirute, 10 dez (Prensa Latina) Apesar da pior crise econômica em décadas, o povo libanês tenta animar o espírito natalino decorando casas, shopping centers e ruas.

As áreas dos crentes começaram a ser decoradas com flores, luzes vermelhas e árvores de Natal em suas residências e fora dela, a fim de evitar os maus momentos do ano que está para acabar.

O município de Tiro, ao sul, colocou uma árvore gigante na Praça Al-Kazam, bem como no norte de Byblos, onde talvez os tradicionais encontros humanos dão lugar a outras formas de celebração.

Os vendedores de brinquedos e enfeites estão por toda parte, uns aglomeram as avenidas e outros levam seus artigos para as calçadas para chamar a atenção dos menores que fazem seus pedidos ao Papai Noel.

Enquanto eles lutam para se preparar para o Natal em meio à situação doméstica crítica, Cecilia Baradhi jurou que nunca em seus 70 anos de vida ela experimentou um Natal tão triste.

'Antigamente, quando esperávamos por essas datas, a família se reunia para decorar a casa, a rua e distribuir doces no bairro, mas hoje, disse ele ao Daily Star, essa tradição acabou.'

'O que eles fizeram conosco?', Disse ele, referindo-se à elite governante a quem a percepção popular atribui a deplorável situação atual.

Com mais da metade da população abaixo da linha da pobreza e uma redução de 80% no poder de compra devido à desvalorização da moeda e à pandemia de Covid-19, o Líbano apresenta a imagem mais triste das últimas décadas.

Enquanto isso, os políticos continuam a disputar cargos no governo como parte do processo de instalação de um que estava ausente desde a renúncia do primeiro-ministro Hassan Diab em 10 de agosto.

'O som da igreja na véspera de Natal pode alertar e lembrar os políticos sobre a fome e as necessidades que sofremos', disse Cecilia Baradhi.

Rosette Katra, dona de casa, confessa que antes da pandemia e da crise econômica, sua família costumava comemorar em restaurantes, mas hoje não há possibilidade, diz ela, devido aos preços altos que a maioria não consegue atingir.

'Costumávamos distribuir muitos doces entre os vizinhos, mas este ano só cobrimos os nossos para pelo menos vivenciar um pouco o espírito natalino', frisou.

Embora as decorações possam esconder as dificuldades econômicas dos libaneses, não há chance de escapar da pandemia Covid-19 que se esconde em todos os lugares e tempos.

O tradicional alvoroço dos shoppings mudou para a imagem de rostos cobertos por máscaras e uma limpeza constante das mãos com pomadas, cremes ou líquidos antibacterianos.

Comments

http://www.iranews.com.br/natal-triste-no-libano/