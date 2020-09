Teatro Maria Matos e Villaret continuam de portas abertas e a cumprir as medidas de segurança da DGS.

A Força de Produção informa que os Teatros Maria Matos e Villaret, em Lisboa, continuam de portas abertas mantendo o seu funcionamento normal, em concordância com as orientações da DGS.



Todos os espectáculos programados em ambas as salas, continuam a decorrer em rigoroso cumprimento das medidas de segurança impostas pela DGS, para as salas de espetáculos, desde o passado mês de Junho, medidas estas que se mantêm inalteradas no âmbito do actual plano de contingência nacional.



Recorde-se que o Teatro Villaret e o Teatro Maria Matos abriram portas em Julho ( nos dias 1 e 15, respectivamente) com imediata implementação das medidas de segurança, que se mantêm em prática até ao dia de hoje: lotação das salas a 50%, espaçamento entre espectadores, de acordo com as regras em vigor; uso de máscara obrigatório dentro dos espaços, disponibilização de dispensadores com solução higienizante à base de álcool nos principais pontos de acesso às salas e organização de entradas e saídas dos espaços para inviabilizar ajuntamentos.

Força de Produção