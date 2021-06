Pior do que se esperava: Os médicos reconheceram a perigosa síndrome pós-covid

Aqueles que se recuperaram do COVID-19, e depois de alguns meses, não podem se orgulhar de saúde recuperada. As consequências da doença se manifestam de maneiras diferentes - mas são realmente graves.

A lista de problemas inclui falta de ar, aumento da fadiga, percepção prejudicada de cheiros e sabores. Às vezes, se torna uma doença crônica séria, afetando quase todos os órgãos (10-15% dos casos).

De acordo com os médicos, essas condições são chamadas de síndrome pós-covid (PCS, sigla em inglês). O National Institute of Health do Reino Unido propõe considerar a síndrome pós-covid "sinais e sintomas que aparecem durante ou após a infecção por 12 semanas sem um diagnóstico alternativo".

Lista de sintomas muito mais ampla

A lista de sinais desse tipo é muito mais ampla do que os anteriormente listados oficialmente, porque o novo coronavírus é transmitido principalmente por gotículas aéreas.

Parece uma doença respiratória aguda: depois de entrar no corpo pelo nariz ou pela boca, o vírus infecta o trato respiratório superior e desce para os pulmões, escreve "Nezavisimaya Gazeta".

Na verdade, o novo vírus se espalha rapidamente por todo o corpo e ameaça os órgãos mais vulneráveis.

O SARS-CoV-2 demonstrou interromper o desempenho do:

sistema nervoso,

trato gastrointestinal,

aparelho geniturinário

sistema cardiovascular.

Este problema é claramente interdisciplinar, diz Maria Van Kerkhov, chefe técnica da OMS na luta contra a pandemia COVID-19.

Pravda.Ru