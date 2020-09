Casa de Angola em Lisboa: Evento dia 17 setembro

Esta semana temos uma outra oportunidade para abordarmos temas que nos tocam na sociedade em que estamos inseridos. Convidamos a Dra. Luisa Ramos para apresentar a sua visão sob o tema: "órfãos de pais vivos"

Podem ser as indicações do link a seguir indicado ou retirar a informação do flyer em anexo:

Entrar na reunião Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87357088677?pwd=ODBINEdGVE8vN25NeS9LMjc3Y0ZSdz09

ID da reunião: 873 5708 8677

Senha de acesso: 979445





O Presidente do Conselho Directivo



Zeferino Boal