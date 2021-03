Grândola é «Município Solidário com Vítimas de Violência Doméstica»

A Câmara Municipal de Grândola integra o protocolo de cooperação com a CIG e a Associação Nacional de Municípios com vista a garantir resposta habitacional às vitimas de violência doméstica.

O protocolo «Municípios Solidários com as Vítimas de Violência Doméstica», celebrado entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), surge no âmbito do processo de autonomização das mulheres que são alvo deste flagelo.

Inscrito no Plano de Acção para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (PAVMVD), este acordo visa garantir uma resposta efectiva às necessidades de habitação das mulheres que se tornam autónomas, após a sua permanência em estruturas de acolhimento de emergência e casas de abrigo integradas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.

Perante os novos desafios colocados pelo PAVMVD e pela Nova Geração de Políticas de Habitação, pretende-se que os municípios tenham um envolvimento activo na implementação de uma política pública de habitação com expressão local e com respostas diferenciadas e articuladas, permitindo agilizar o processo de autonomização das vítimas.

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ndola#/media/Ficheiro:Monumento_a_Jos%C3%A9_Afonso_em_Gr%C3%A2ndola.JPG

