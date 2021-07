Covid-19, mutações e "Sputnik-V" explicados

O gene do coronavírus Sars-Cov-2, que entra na célula humana junto com a vacina de adenovírus Sputnik-V, não é incorporado ao seu DNA, portanto, do ponto de vista genético, não ocorre modificação humana.

O que o gene do coronavírus faz em uma célula humana

O professor de virologia disse isso no programa "Ponto de Vista". Pesquisador-chefe do Centro de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia em homenagem a Gamaleya Anatoly Altstein.

O especialista disse que a cadeia de transmissão da imunidade da vacina ocorre ao longo da linha: DNA - RNA - proteína viral. Nas vacinas de DNA, o agente imunizante é uma preparação de DNA purificado, vacina que só está sendo desenvolvida na Rússia. As vacinas de RNA, que incluem, por exemplo, Pfizer, entregam o RNA do vírus à célula; também existem vacinas que entregam a proteína imunizante.

Um tipo separado de vacina são as vacinas de vetor viral - quando um vírus seguro (adenovírus) é obtido e o gene do vírus patogênico desejado é inserido nele. A imunidade é formada devido à reação à proteína S do vírus. O próprio adenovírus está no corpo e não sabe como se multiplicar. Tudo o que ele pode fazer é injetar seu material genético em um número limitado de células. Essas células vão produzir proteína S por algum tempo com base nas "instruções" recebidas, explicou o especialista.

Anatoly Altstein enfatizou que o gene Sars-Cov-2 não se integra ao DNA da célula, ele vive sua própria vida, produzindo RNA, e depois a proteína S do patógeno, para a qual o corpo produz anticorpos.

Adenovírus não causa câncer

A vacina vetorial sobre o adenovírus do Centro de Pesquisa Gamaleya contra o Ebola provou-se bem: nenhum efeito colateral grave, incluindo oncologia, foi encontrado.

"O adenovírus não causa câncer", disse o virologista.

Segundo ele, depois de cerca de seis meses, o corpo está completamente limpo de DNA estranho, então a revacinação é necessária. Sobre a questão de saber se a imunidade celular de quem está doente e há quanto tempo o virologista não soube responder definitivamente, isso requer pesquisas.

Sobre revacinação com "Sputnik V"

Mas hoje, segundo o virologista, para não morrer é melhor se vacinar e melhor com o "Sputnik V", pois dá a maior quantidade de anticorpos protetores para a proteína S do coronavírus. O fato é que o vírus patogênico também se multiplica, e pode fazer isso mais rápido do que a célula com a "chave" do coronavírus.

Anatoly Altstein acredita que ainda é possível ser revacinado com o Sputnik, se foi sua primeira vacina.

O virologista considera contra-indicações para vacinação da doença na fase aguda, oncologia e doenças autoimunes. Mas em cada caso, você precisa consultar um médico.

