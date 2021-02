Papa Francisco preocupado com o declínio da população na Itália

Cidade do Vaticano, 7 fev (Prensa Latina) O Papa Francisco expressou hoje preocupação com o declínio demográfico na Itália e o perigo que representa para o futuro deste país.

No final da Oração dominical do Ângelus, o Sumo Pontífice recordou que hoje se celebra na Itália a Jornada pela Vida com o tema 'Liberdade e Vida', ocasião em que se juntou aos bispos deste país para recordar que a liberdade é «o grande dom que Deus deu para procurar e alcançar o seu próprio bem e o dos outros».



Neste sentido, destacou que 'a nossa sociedade deve ser ajudada a recuperar de todos os ataques à vida, para que seja protegida em todas as fases' e acrescentou 'o inverno demográfico italiano' como uma das suas preocupações.



Vamos assumir essa preocupação e tentar garantir que este inverno demográfico termine e uma nova primavera de meninos e meninas floresça, disse ele.



