Trabalhadores em 'lay-off' lutam contra salários em atraso

Continuam por pagar o subsídio de Natal e os salários de Janeiro e Fevereiro aos trabalhadores do Bingo do Belenenses, instituição que a Segurança Social está a suportar através do regime de lay-off.

FOTO: Créditos/ AbrilAbril

Os trabalhadores estiveram concentrados esta tarde, em frente ao Ministério do Trabalho, em Lisboa, para exigir que a direcção da empresa pague os salários em atraso e que o Governo tome uma posição.

Desde Março de 2020, estes trabalhadores têm verificado uma redução considerável dos seus rendimentos, uma vez que, com o encerramento do estabelecimento, vieram cortes salariais e, depois da reabertura, os prémios de produção não voltaram aos níveis anteriores.

Em comunicado, o Sindicato de Hotelaria do Sul (CGTP-IN) refere que os trabalhadores continuam «com grandes dificuldades financeiras para conseguir fazer face aos encargos familiares» e que, até hoje, estão por pagar o subsídio de Natal e os salários do mês de Janeiro e Fevereiro.

Recorde-se que o Bingo do Belenenses foi concessionado pelo Governo à empresa Números Combinados através de concurso público internacional.

https://www.abrilabril.pt/trabalho/trabalhadores-em-lay-lutam-contra-salarios-em-atraso