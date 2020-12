EUA ameaçam o Líbano com colapso total

Beirute, 2 dez (Prensa Latina) A embaixadora dos Estados Unidos no Líbano, Dorothy Shea, ameaçou torpedear a ajuda internacional a este país, no caso de um governo com a participação do Hezbollah, disse hoje o jornal local Al Akhbar.

Shea acusou a classe governante de fazer parte de uma máfia e milícia, já que até forças políticas amigas dos Estados Unidos coexistem com a Resistência Islâmica Libanesa, que Washington considera uma organização terrorista.



Nenhuma ajuda internacional fluirá do exterior sem uma mudança fundamental no atual esquema político libanês, acrescentou o jornal, com base nas declarações do embaixador.



Na opinião do chefe da missão, o custo de vida com o Hezbollah é maior do que qualquer outro, embora mais sanções e punições, apontam os observadores citados por Al Akhbar, implicarão um caos total no país.



As declarações de Shea expressam a opinião de um governo cessante, embora, segundo o diário libanês, ninguém possa garantir se o próximo garantirá uma mudança nessa política.



O jornal libanês também se refere aos ares negativos vindos da França, após o anúncio do presidente Emmanuel Macron de que uma conferência de apoio ao Líbano se concentrará em garantir ajuda devido aos estragos da explosão no porto de Beirute.



Somado a este ambiente externo desfavorável para a nação mediterrânea está a incapacidade da elite política nacional de lidar com um colapso iminente, mantendo o desacordo sobre como instalar um Gabinete.



