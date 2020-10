James Jeffrey continua a violar a soberania da Síria

3 DE OUTUBRO DE 2020

O enviado especial dos EUA para a Síria, James Jeffrey, voltou a entrar no país árabe e a percorrer uma parte do seu território sem contactar as autoridades de Damasco ou solicitar qualquer autorização.

Só este ano, é (pelo menos) a quarta vez que o Representante Especial dos Estados Unidos para Síria entra em áreas das províncias de Hasaka e Idlib. Manteve encontros com líderes aliados das chamadas Forças Democráticas Sírias (FDS), integradas na sua maioría por curdos.

«Sem precisar detalhes óbvios da incursão, o diplomata, que fala turco, alemão e francês, chegou sem qualquer autorização ou contacto com as autoridades legítimas de Damasco», refere a Prensa Latina.

Numa conferência de imprensa esta quinta-feira, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, classificou a acção de Jeffrey como uma «violação flagrante» da «soberania de um país independente» e do «direito internacional».

Jeffrey, cujos «serviços» lhe valeram a distinção do Departamento de Estado, em 2011, e da Agência Central de Inteligência (CIA), no ano seguinte, continuou a «honrar», nesta incursão mais recente, os «propósitos intervencionistas, confusos e obviamente enganadores dos Estados Unidos na região», revela a agência cubana, sublinhando que manteve encontros com «líderes» do Curdistão iraquiano, incluindo Nechirvan Barzani, «sob o pretexto divulgado da luta contra o Estado Islâmico (Daesh, em árabe)».

No entanto, diversas fontes - em que se incluem fontes oficiais do governo sírio - destacam que tais premissas vão contra a alegada derrota do Daesh na Síria e no Iraque - pela qual os EUA assumiam os créditos e se vangloriavam - e, de facto, «contêm a falta de respeito absoluta pela soberania de ambos os países».

Funcionários norte-americanos «deram um salto» até Idlib

Em Janeiro deste ano, James Jeffrey declarou que iria prosseguir a cooperação com as FDS e incluiu em futuras «negociações» relacionadas com a província síria de Idlib a organização - definida como terrorista - Junta para a Libertação do Levante, a antiga Frente al-Nusra.

Jeffrey, que tem atacado reiteradamente a Rússia pelo apoio que dá ao governo sírio e por não se pôr a jeito do intervencionismo norte-americano, é menos prolixo ao abordar o papel que tem sido assumido pelos EUA em termos de apoio a organizações extremistas - como as que atacam o Exército Árabe Sírio a partir da base ilegal de al-Tanf, junto à fronteira com a Jordânia e o Iraque.

As fontes que se baseiam em realidades no terreno - acrescenta a Prensa Latina - lembram que Jeffrey também não fala das contínuas caravanas de equipamento militar e logístico que os Estados Unidos introduzem no Nordeste da Síria a partir do Curdistão iraquiano ou do controlo, em conjunto com as FDS, das jazidas de petróleo e gás em Deir ez-Zor e Raqqa.

Para a agência cubana, «o diplomata norte-americano de alta patente, com experiência em questões políticas, de segurança e energéticas no Vietname, no Médio Oriente, na Turquia, na Alemanha e nos Balcãs, evidencia a inquietante realidade da política de Washington na região», que visa, sobretudo, «o não reconhecimento e a destruição da independência e soberania» da Síria.

