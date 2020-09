Escolas cubanas finalizam as medidas para reiniciar o ano letivo

Havana, 31 de agosto (Prensa Latina) Escolas em grande parte de Cuba estão hoje finalizando os detalhes para o retorno às salas de aula em 1ú de setembro de milhares de alunos, sob rigorosas medidas higiênicas e sanitárias, a fim de evitar a propagação do Covid-19.

Cinco meses após a suspensão das atividades de ensino devido à pandemia, as aulas retornarão em todo o país, exceto em Havana e nas comunidades com casos de pacientes infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2.



Cerca de 355.000 estudantes permanecerão em casa. Estes são os residentes dos 15 municípios de Havana, quatro no oeste (La Palma, Mariel, San Cristóbal e Cárdenas) e dois no centro (Camajuaní e Manicarágua, embora isso só afete o conselho popular de Mataguá).



Em sua conta no Twitter, a Ministra da Educação Ena Elsa Velázquez disse que o calendário de ensino nesses territórios será aplicado quando os alunos retornarem à sala de aula.



Ela falou recentemente sobre os resultados de sua visita a 1.500 escolas no país de 15 a 22 de agosto, quando verificou a organização do processo educacional e a preparação para a implementação de medidas de saúde e higiene.



Ela explicou que o uso de máscaras, lavagem frequente das mãos e desinfecção das superfícies será obrigatório dentro das escolas, entre outras disposições, além da distância entre as salas de aula e o exterior.



Nunca em Cuba tomaremos uma decisão que afete a saúde do povo, disse a ministra em outra de suas mensagens no Twitter.



Enquanto isso, para aqueles que continuam com as aulas suspensas, haverá um programa de televisão que também começará na próxima terça-feira com uma revista especial onde eles explicarão como estarão nas próximas semanas.



