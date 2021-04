O Artista Santiago Ribeiro Mostra a sua Arte pela primeira vez desde a era Covid

Simultaneamente em Itália correm as imagens de um vídeo promovendo a arte de Ribeiro realizado pelo poeta Vincenzo Cali, a jornalista Annalina Grasso e o actor Maurizio Bianucci

ÉVORA, 31/03/2021 - A cidade de Évora em Portugal será o próximo destino das pinturas surrealistas de Santiago Ribeiro onde marca a primeira presença nesta metrópole alentejana já neste mês de Abril.

A iniciativa parte da empresa A MatosCar, Grupo automóvel presente na Guarda, Fundão, Castelo Branco, Portalegre, Évora e em Beja. Representantes oficiais de 24 marcas.

Desta vez a mostra será permanente pois o grupo empresarial decidiu adquirir as obras que rondam as cerca de uma dezena e onde as quais ficaram em exposição nas novas instalações em Évora e podem ser vistas por muitos milhares de pessoas.

A pintura "Metropolis 5000" será uma das pinturas presentes. Esta obra de momento encontra-se nos Estados Unidos onde esteve exposta em Nova York na Artifact Gallery.