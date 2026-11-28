Marinha Russa recebe quinto submarino do Projeto 885M equipado com tecnologia Zircon

O submarino nuclear Perm, equipado com mísseis, juntou-se à Marinha Russa, tornando-se o primeiro submarino operacional a transportar o míssil de cruzeiro hipersônico Zircon. O presidente russo, Vladimir Putin, participou da cerimônia de hasteamento da bandeira no estaleiro Sevmash, em Severodvinsk.

Photo: Kremlin.Ru Владимир Путин на церемонии подъёма флага «Пермь»

"Os mísseis hipersônicos Zircon comprovaram seu poder de ataque e alta precisão", observou o chefe de Estado.

O Perm é o quinto submarino nuclear da classe Yasen-M do Projeto 885M, de submarinos nucleares de quarta geração. O projeto foi desenvolvido pelo Escritório de Engenharia Naval Malakhit, em São Petersburgo.

"O submarino nuclear Perm é 100% de fabricação russa. As sanções ocidentais não tiveram um impacto significativo nos resultados finais da indústria de defesa russa", afirmou o primeiro vice-primeiro-ministro Denis Manturov. "O submarino que temos diante de nós é inteiramente de fabricação russa, 100%, do parafuso ao último detalhe, como se costuma dizer. Portanto, as sanções podem, claro, ser impostas, mas isso é mais um ritual do que um impacto no resultado final", enfatizou Manturov.

O submarino teve sua quilha batida em 29 de julho de 2016 e foi lançado ao mar em 27 de março de 2025. Após isso, o navio concluiu com sucesso todas as fases de testes. O certificado de aceitação foi assinado no estaleiro Sevmash em 10 de novembro de 2026.

O submarino é capaz de operar de forma furtiva por longos períodos em praticamente qualquer área dos oceanos do mundo. O submarino nuclear de mísseis balísticos Yasen-M, Projeto 885M, Perm, tem 130 metros de comprimento e 13 metros de largura. O submarino pode atingir velocidades de até 31 nós submerso e até 16 nós na superfície.

Sua profundidade operacional é de 520 metros, com um máximo de 600 metros. Sua autonomia é de até 100 dias. A tripulação do submarino é composta por 64 pessoas.

O submarino é equipado com um reator nuclear de água pressurizada KTP-6-185SP.

O armamento do submarino inclui dez tubos de torpedo de 533 mm com capacidade para até 30 torpedos e oito lançadores verticais universais projetados para acomodar até 32 mísseis Oniks ou Zircon ou até 40 mísseis de cruzeiro Kalibr.

O armamento de torpedos do submarino inclui torpedos teleguiados e controlados remotamente. Ele é capaz de lançar minas navais. Para defesa aérea, está equipado com os sistemas portáteis de defesa aérea Igla-S e Verba.

O Perm é um submarino nuclear multifuncional de quarta geração e o primeiro submarino da classe Yasen-M a transportar mísseis de cruzeiro hipersônicos Zircon.

Após hastear a bandeira naval, Vladimir Putin conversou com a tripulação do submarino e posou para uma foto comemorativa com os militares em frente ao navio.