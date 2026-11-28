Apartamento em Mari El exigiria 63 meses de salário integral para ser comprado

Para um morador de Mari El, a conquista de um apartamento de um quarto no mercado secundário deixou de ser um planejamento financeiro para se tornar um exercício de aritmética severa. Se fosse possível ignorar todas as necessidades básicas — alimentação, transporte e contas mensais — e poupar a integralidade do salário, seriam necessários 63 meses de abstinência total para atingir o valor do imóvel. Esse cálculo, realizado pelo serviço "Mir Kvartir", revela o abismo entre a renda média regional e o custo da habitação.

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A conta é direta: com um preço médio de 4,6 milhões de rublos para a unidade habitacional e um salário médio de 72,9 mil rublos, o tempo de espera chega a pouco mais de cinco anos. Trata-se de um cenário hipotético e utópico, pois a materialidade da vida impede que qualquer cidadão anule seu consumo por meio século de meses. Na prática, ao reservar apenas 10% ou 20% da renda, o horizonte de compra deixa de ser medido em anos e passa a ser contado em décadas.

O contraste regional e a escala do acesso

Ao expandir a análise para as regiões vizinhas, percebe-se que a dificuldade é uma constante geográfica, embora as cifras variem conforme a dinâmica local de salários e preços:

Tatarstão: O imóvel é mais caro (6,6 milhões de rublos), mas a renda é maior (103 mil rublos), resultando em um tempo de poupança total de 5,3 anos.

O imóvel é mais caro (6,6 milhões de rublos), mas a renda é maior (103 mil rublos), resultando em um tempo de poupança total de 5,3 anos. Chuváshia: Com apartamentos a 4,2 milhões de rublos e salários de 70 mil rublos, o prazo fecha em 5 anos.

Com apartamentos a 4,2 milhões de rublos e salários de 70 mil rublos, o prazo fecha em 5 anos. Região de Kirov: O cenário espelha Mari El, com preços de 4,6 milhões de rublos e salários de 71 mil rublos, exigindo 5,5 anos de acúmulo integral.

Essa comparação demonstra que, embora a escala de preços mude, a proporção entre o que se ganha e o que se paga por um teto permanece desequilibrada em todo o cinturão regional.

O impacto dessa estrutura econômica reflete-se agora no mercado de crédito. Em outubro, o volume de concessões de hipotecas na República de Mari El sofreu uma queda brusca, reduzindo-se quase pela metade. O estrangulamento ocorre no encontro de três vetores: preços elevados, rendimentos moderados e a retração do crédito. O resultado é a transformação da casa própria em uma meta estratégica de longuíssimo prazo, acessível apenas para quem possui manobras financeiras que extrapolam a média salarial da região.