Tecnologia de retort em Vladivostok viabiliza distribuição nacional de frutos do mar sem refrigeração

Em Vladivostok, a empresa Readymillab, fundada pelo empreendedor Vasily Klyukin, implementa a criação de um centro de P&D voltado ao processamento de alimentos com prazos de validade estendidos. O projeto foca na tecnologia de retort — tratamento térmico de alimentos em embalagens flexíveis e herméticas -, eliminando a necessidade de refrigeração durante o armazenamento e transporte.

Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Рабочий проверяет рыбу в холодильной камере с помощью прибора на Сахалине

A infraestrutura técnica terá como núcleo a máquina Steri Ace. O equipamento opera em dois regimes distintos: a esterilização completa, que permite a conservação dos produtos por até dois anos em temperatura ambiente, e a pasteurização, que estende a vida útil de três a quatro meses sob refrigeração. Esse processamento transforma a matéria-prima local, como caranguejos e outros frutos do mar do Primorye, em produtos estáveis para distribuição em escala nacional, mitigando os gargalos logísticos da região.

Operação e Cadeia de Valor

O centro funcionará como uma unidade de processamento aberta. O fluxo produtivo prevê que produtores locais, pescadores e processadores de carne forneçam a matéria-prima para a fase de testes e desenvolvimento de receitas. Uma vez validada a fórmula técnica, o centro permite a produção de lotes experimentais prontos para comercialização.

A verticalização da cadeia é reforçada pela parceria com a Pacific Real Package, de Lev Gorbatenko, que fornece a embalagem de retort produzida localmente. Essa integração reduz a dependência de insumos importados e diminui os custos operacionais de embalagem e transporte.

O investimento total no projeto é de 18,9 milhões de rublos, com a criação de sete postos de trabalho iniciais. A operação conta com o suporte da associação Opora Rossii e benefícios fiscais decorrentes do status de residente do Porto Livre de Vladivostok.

Cronograma e Implementação

A entrada em operação está prevista para o primeiro trimestre de 2027. O fluxo de instalação segue a sequência de aquisição da linha de envase e a chegada da Steri Ace, seguida pela montagem dos sistemas de suporte técnico, especificamente as redes de vapor, água e ar comprimido.

Além da capacidade industrial, a planta servirá como campo de prática para estudantes de tecnologia alimentar, integrando a formação acadêmica à operação fabril. A iniciativa visa converter a vantagem geográfica do Extremo Oriente Russo em soberania alimentar, permitindo que produtos processados em Vladivostok alcancem regiões remotas e a Ártico, onde a logística de perecíveis é inviável.