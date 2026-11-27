Rússia propõe centro logístico para integrar cadeias produtivas de Lugansk e Donetsk

O Instituto Unificado de Planejamento Espacial (EIPP) da Rússia propôs a inclusão de um centro logístico de 450 mil metros quadrados no plano diretor do distrito municipal de Rodakovo, na República Popular de Lugansk. O projeto prevê a instalação de uma infraestrutura de armazenamento e distribuição dimensionada para atuar como um ponto de convergência para o distrito de Slavyanoserbsk.

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A escala da obra, equivalente a 63 campos de futebol, visa alterar a dinâmica de deslocamento da mão de obra local. A estimativa é a criação de 200 postos de trabalho, reduzindo a necessidade de trabalhadores residentes em Rodakovo e vilas vizinhas percorrerem longas distâncias para encontrar emprego.

Capacidade e Fluxo Territorial

A escolha de Rodakovo baseia-se na proximidade com nós de transporte já existentes. A instalação do hub busca reduzir a quilometragem percorrida por mercadorias e insumos, diminuindo os custos operacionais para as indústrias situadas nos municípios adjacentes e, consequentemente, o preço final ao consumidor.

Além do impacto local, a operação do centro logístico é projetada para integrar as cadeias produtivas entre as Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk. O objetivo é estabelecer um elo físico que facilite o fluxo de trocas comerciais e a conexão entre os polos industriais das duas regiões.

Atualmente, a iniciativa encontra-se na fase de proposta dentro da estratégia do plano geral. A transição do projeto para a operação real depende de aportes de investimento e homologações técnicas, marcando a tentativa de converter um assentamento rural em um nó de integração de rede econômica.