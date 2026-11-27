Chega de carregar lenha no frio: a mudança em Bratsk alterou a rotina dos moradores da Sibéria

Em Bratsk, cidade marcada por invernos rigorosos e pelo legado industrial no ar, a substituição do aquecimento a lenha pelo gás deixou de ser um plano governamental para se tornar uma mudança na rotina de quem vive no norte da Sibéria Oriental. A transição, parte do programa federal "Ar Limpo", foi viabilizada por um investimento total superior a 355 milhões de rublos, dos quais 332 milhões vieram do orçamento federal, conforme detalhou o governador da região de Irkutsk, Igor Kobzev.

Photo: commons.wikimedia.org by Oleg Seliverstov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пангоды с высоты многоэтажки

Para as famílias em casas particulares e edifícios residenciais, a mudança significa o fim da dependência diária das estufas a lenha. O impacto imediato reflete-se na qualidade do ar: as emissões de substâncias nocivas caíram 1.336 toneladas. Desse total, 30 toneladas referem-se a compostos altamente perigosos que, anteriormente, depositavam-se na neve e eram inalados pelos moradores.

A eficácia do novo sistema é sentida no tempo de resposta do ambiente. Segundo o prefeito de Bratsk, Alexander Dubrovin, a estabilidade do equipamento permitiu que o controle da temperatura interna, que antes exigia horas de preparo e espera, agora seja atingido em poucos minutos. Essa alteração técnica remove a carga do esforço físico doméstico e altera a dinâmica do cotidiano dentro de casa.

A modernização da infraestrutura em Bratsk demonstra como o aporte financeiro se traduz em benefício direto ao habitante. Ao reduzir a poluição e simplificar o aquecimento, a cidade altera não apenas seus indicadores ecológicos, mas a segurança e a salubridade do espaço onde as pessoas residem e respiram.