A economia da região de Sakhalin está deixando de ser um enclave de extração de commodities para se consolidar como um hub regional diversificado. Em análise conjunta entre o representante presidencial no Distrito Federal do Extremo Oriente, Yuri Trutnev, e o governador Valery Limarenko, o crescimento dos indicadores macroeconômicos foi acompanhado por um fenômeno raro para as terras do Extremo Oriente: um fluxo migratório positivo e sustentado de população.
Embora os projetos Sakhalin-1 e Sakhalin-2 continuem a sustentar a base do orçamento regional, a composição do Produto Regional Bruto (PRB) revela uma mudança de eixo. Ao final de 2026, o PRB atingiu 1,8 trilhão de rublos, com alta de 8% em preços comparáveis. Esse movimento não foi puxado pelo petróleo e gás, mas por setores de materialidade concreta: a construção civil cresceu 9%, a indústria de transformação subiu 7% e o setor logístico foi impulsionado pela modernização do porto de Korsakov.
A modernização tecnológica manifestou-se de forma pragmática no setor carbonífero. A "Vostochnaya Mining Company" implementou um transportador de correia principal de 23 quilômetros, tecnologia inédita na Rússia que elimina a dependência de caminhões basculantes para levar o carvão ao porto. A medida reduz o custo logístico e o impacto ambiental, enquanto a projeção de extração para o ano corrente é de 19 milhões de toneladas.
O mercado de trabalho atingiu um ponto de saturação que beneficia o trabalhador: com a taxa de desemprego em um nível residual de 0,3%, a escassez de mão de obra forçou a alta dos salários. Nos nove primeiros meses de 2026, a remuneração média mensal chegou a 158 mil rublos.
Esse cenário financeiro alterou a dinâmica migratória. Pelo terceiro ano consecutivo, Sakhalin registrou saldo positivo: no último ano, a entrada de 4,5 mil pessoas a mais do que as saídas resultou em um crescimento populacional líquido de 2.100 habitantes. O dado indica que a região deixa de ser vista apenas como um destino de empregos temporários (regime de turnos) para se tornar um local de residência permanente.
Sakhalin mantém a liderança no ranking de clima de investimento do Extremo Oriente e a terceira posição nacional. O volume de investimentos em capital fixo saltou de 452 bilhões de rublos em 2025 para uma projeção de 500 bilhões de rublos em 2026.
Para evitar que o crescimento seja freado pela falta de técnica, o governo investe na base cognitiva local. O campus "Sakhalintekh", vinculado à Universidade Estadual de Sakhalin, já ultrapassou 50% de sua execução. Com quase 89 mil metros quadrados e um parque tecnológico próprio, o centro deve receber os primeiros 1.500 estudantes até o fim de 2027, permitindo que a indústria local absorva engenheiros e pesquisadores formados internamente, reduzindo a dependência de talentos externos.
A transformação infraestrutural e educacional altera o horizonte de planejamento do empresariado, convertendo a ilha de um ponto geográfico de extração em um ecossistema econômico viável para as próximas décadas.
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Equipamentos de comunicações por satélite foram distribuídos às sedes das juntas de freguesia em Portugal para responder a situações de emergência, com custos mensais a cargo das autarquias locais.