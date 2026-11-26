Buriátia desenvolve variedades de trigo e centeio resistentes à seca na para reduzir a dependência das importações

A integração do Instituto de Pesquisa Agrícola da Buriácia (BurNIISKh) ao Centro Científico Federal de Ciências Agrícolas do Norte (SFNCA RAN) alterou a dinâmica da instituição, deslocando-a de um estado de sobrevivência para a recomposição da sua base material e técnica. O retorno ao controle de institutos setoriais permitiu a renovação do parque de máquinas — incluindo tratores, semeadoras e estações meteorológicas — e a reativação do ciclo de produção de sementes, que havia sido interrompido.

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O objetivo central é a redução da dependência da região em relação a insumos e alimentos vindos da Mongólia e de estados vizinhos, como as regiões de Altai, Krasnoyarsk e Irkutsk. A estratégia foca na seleção de variedades resistentes à seca, adaptadas ao clima rigoroso da Buriácia.

Produção de Grãos e Seleção Genética

O instituto retomou as atividades de plantio em uma área de 200 hectares, priorizando variedades que superam a produtividade de sementes externas em períodos de estresse hídrico. No caso do trigo "Baikalskaya" — evolução da variedade "Buryatskaya ostistaya" — a colheita na empresa OOO Kuytunskoe atingiu 51,6 centnéares/ha, contra 38 centnéares/ha da variedade "Uralosibirskaya".

No segmento de centeio, a instituição detém a autoria da variedade de primavera " Pribaikalskaya", uma das duas únicas existentes no mundo (a outra sendo a "Onokhoyskaya"), posicionando o instituto como o único originador desta cultura na Rússia. Além disso, a cevada "Nuker" deve integrar o Registro Estatal em 2027, após testes que indicaram um ganho de 2,5 centnéares/ha sobre o padrão atual.

Culturas Especiais e Nutrição Animal

A cadeia de valor foi expandida para produtos de maior valor agregado. Na fruticultura, a variedade de camu-camu/mirtilo "Nina" foi enviada para testes, com a recuperação da propagação por estaquia verde, totalizando 8.000 unidades na safra atual. No campo medicinal, foi estabelecido um viveiro de coleção com 16 espécies de ervas, com destaque para a produção de sementes de cardo-mariano (80 kg obtidos em 0,2 ha).

Para a pecuária, o foco recaiu sobre a transformação de subprodutos locais, como a farinha de sementes de espinheiro e a alfafa, em grânulos proteico-vitamínicos para cordeiros. A aplicação prática resultou em um aumento de peso de 0,9 kg em 30 dias em comparação ao grupo de controle.

Infraestrutura Digital e Aplicação Técnica

A digitalização do BurNIISKh concentra-se na precisão do insumo para redução de custos. O sistema de monitoramento climático "SAM-N", aliado a câmeras multiespectrais, é utilizado para calcular a dosagem exata de fertilizantes nitrogenados. A operação de campo foi otimizada com a integração de drones da BGShA para a aplicação de herbicidas, permitindo o tratamento preciso de parcelas experimentais reduzidas.

Gargalos Operacionais e Humanos

A expansão da capacidade técnica enfrenta dois limitadores principais. O primeiro é o déficit de capital humano: com um quadro de apenas 43 funcionários, o instituto busca rejuvenescer a equipe através de um fluxo educativo que conecta colégios técnicos, prática no BurNIISKh e formação superior na BGShA.

O segundo obstáculo é a tendência de mimetismo tecnológico, onde a cópia de métodos da Rússia europeia via internet, sem a devida adaptação ao solo e clima locais, tem causado a degradação de terras e a queda de rendimentos.

Ao transitar da pesquisa fundamental para a entrega de ferramentas de segurança alimentar, o BurNIISKh consolida a base para a demanda comercial de sementes, tanto no mercado interno da república quanto em exportações regionais.