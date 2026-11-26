Há algo fora do lugar entre jovens russos: a intimidade perdeu espaço sem fazer alarde

Quase um quarto dos jovens russos entre os 18 e os 23 anos não são sexualmente ativos, e 21% preferem não responder a perguntas sobre o assunto. Estas conclusões provêm do novo "Índice de Saúde da Mulher", levado a cabo pela Gedeon Richter e pelo ROMIR.

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Os sexólogos atribuem-no à disponibilidade de pornografia, à relutância em se esforçar para conhecer novas pessoas e à popularidade da masturbação. As gerações mais velhas demonstram maior interesse pelo sexo, mas uma agenda preenchida e problemas de saúde dificultam frequentemente esta prática. O sexo ocupa apenas a nona posição no tempo livre diário dos russos — depois dos filmes, relaxamento e tempo com a família.

A Gedeon Richter publicou novos dados do seu "Índice de Saúde da Mulher" anual, dedicado à vida sexual dos russos. O inquérito, realizado pelo ROMIR em outubro de 2026, inquiriu 1.600 homens e mulheres. As respostas foram avaliadas através de uma escala de 10 pontos. O maior interesse pelo sexo registou-se entre os indivíduos dos 45 aos 49 anos, com uma pontuação de 8,31 em 10 (homens: 8,6 pontos; mulheres: 7,2 pontos). Além disso, 42% dos inquiridos nesta faixa etária atribuíram a nota máxima de 10, enquanto apenas 14% consideraram a abstinência sexual normal, desde que se sentissem confortáveis ​​com ela. 14% dos inquiridos nesta faixa etária referiram os problemas de saúde como um obstáculo à intimidade.

O menor interesse pela intimidade foi entre os russos dos 18 aos 23 anos, com uma pontuação de 6,69 em 10 (homens: 7,4 pontos; mulheres: 6,4 pontos). Quase um quarto dos inquiridos (24%) nesta faixa etária não são sexualmente ativos, e 21% optaram por não responder à questão sobre a sua presença e regularidade sexual. Curiosamente, os jovens definem a intimidade de forma bastante ampla: 24% incluem práticas não penetrativas, 40% incluem intimidade emocional, 22% incluem sexo virtual e 14% incluem sexting (correspondência íntima).

Na faixa etária dos 24 aos 29 anos, o interesse de homens e mulheres pelo sexo é praticamente igual (7,5 e 7,4 pontos em 10), com 64% dos homens e 68% das mulheres a desejarem aumentar a frequência da intimidade. Entre os indivíduos dos 35 aos 44 anos, o interesse pela intimidade continua elevado: para as mulheres, atinge o pico entre os 35 e os 39 anos (7,64 pontos), enquanto os homens dos 40 aos 44 anos são mais propensos do que os outros a descrever a sua vida sexual como regular (49% dos inquiridos).

O inquérito revelou ainda que o sexo ocupa apenas o nono lugar no tempo livre diário dos russos: a maior parte do tempo livre é passado a ver filmes e séries de TV (71%), simplesmente a relaxar (51%) e a passar tempo com a família (48%). Os inquiridos têm pouco tempo livre: 30% têm duas a três horas por dia, 23% têm uma a duas horas e 14% têm menos de uma hora.

Os problemas sexuais estão frequentemente relacionados com vidas agitadas, bem como com ansiedade e depressão, de acordo com os sexólogos. A ansiedade foi a razão mais comum pela qual os russos consultaram psicólogos em 2026. Os sexólogos recomendam descansar o máximo possível e, se necessário, procurar ajuda profissional:

"Os antidepressivos podem, de facto, causar disfunção sexual temporariamente, mas a depressão prolongada terá um impacto muito mais grave neste aspeto da vida".