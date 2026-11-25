Dragagem a 11,4 m viabiliza porto Korsakov como porto de águas profundas e refúgio do Corredor Transártico

O porto de Korsakov na região de Sakhalin no Extremo Oriente russo iniciou a dragagem de seu canal para atingir a marca de 11,4 metros de profundidade. A alteração técnica permite a entrada de embarcações com calado entre 9 e 10 metros, viabilizando o acesso de navios de pesca de grande tonelagem e embarcações de águas profundas. A operação deve liberar a entrada desses navios já no próximo ano.

Photo: Официальный сайт ОАО Газпром Газпром, Сахалин

A modernização do complexo avança por etapas: cinco estruturas de cais do porto pesqueiro já foram reconstruídas. O próximo ciclo de obras está previsto para julho de 2027, com a reforma dos cais da zona de carga sul e a construção de um molé breakwater (quebra-mar). Para essas intervenções, o governo russo destinará cerca de 600 milhões de rublos. O cronograma total de renovação do parque portuário se estende até 2030.

Com a conclusão das obras, Korsakov passará a operar como um porto de águas profundas e refúgio, integrando-se à rede de suporte do Corredor de Transporte Transártico. A expectativa é que a nova capacidade física eleve o volume de carga para 4,6 milhões de toneladas anuais e possibilite o recebimento de navios de cruzeiro oceânicos.

Fluxo e acesso no porto de Kholmsk

No porto de Kholmsk, a reforma do saguão de espera foi concluída, e o espaço aguarda a locação pelas transportadoras. No entanto, o acesso direto dos passageiros à infraestrutura do terminal marítimo permanece restrito. Atualmente, o fluxo opera via zona de espera temporária na praça da administração, de onde os passageiros são transportados por ônibus até a guarita do porto para a triagem e inspeção.