Preço do quilo de caviar de salmão em Rostov atinge valor próximo ao salário mínimo

Na região de Rostov, o preço do quilo de caviar de salmão atingiu a marca de 18 mil rublos, valor que se aproxima perigosamente do salário mínimo de subsistência previsto para 2027 na localidade, fixado em 19 mil rublos. A equivalência numérica revela que um único quilo do produto consome quase a totalidade da renda básica necessária para a sobrevivência mensal de um cidadão na região.

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A variação de preços no mercado local oscila entre 10 mil e 25 mil rublos por quilo, dependendo da qualidade e do tipo da iguaria. Enquanto a opção mais barata representa metade do custo de vida básico, as versões premium superam esse teto em 30%. A tendência é que esses valores sofram nova pressão ascendente com a aproximação das festas de fim de ano.

Embora o consumo real ocorra predominantemente em pequenas embalagens de 100 a 250 gramas, a alta do valor por quilo encarece a composição do orçamento festivo das famílias, transformando o item em um artigo de luxo extremo.

A crise na origem

O encarecimento do produto final não é um fenômeno isolado do comércio regional, mas o reflexo de um colapso na base da cadeia produtiva. No Extremo Oriente, a temporada de pesca (putina) foi drasticamente insuficiente: a captura real ficou abaixo de 100 mil toneladas, longe da meta planejada de 227 mil toneladas.

Essa escassez de matéria-prima, somada aos custos logísticos de transporte a longas distâncias e às margens de lucro do varejo, empurrou o preço para patamares que distanciam o produto do consumo comum, transferindo o impacto da falha biológica e produtiva diretamente para o bolso do consumidor final.