Abastecimento de Kaliningrado passa a depender exclusivamente da via marítima

O fluxo de combustíveis para a região de Kaliningrado mudou sua base material. De acordo com Tatiana Filimonova, interina do Ministério do Desenvolvimento de Infraestrutura regional, o abastecimento de gasolina e diesel agora depende exclusivamente da via marítima.

Photo: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Танкер у причала промышленного порта с резервуарами

O transporte ferroviário, que antes sustentava a maior parte do volume de carga, foi interrompido devido a restrições de trânsito impostas por sanções. A operação logística foi transferida para a rota marítima, que agora funciona como o único canal de entrada para garantir a segurança energética do exclave.

A operação do fluxo interno

Uma vez que o combustível desembarca no porto, a distribuição para o interior do território ocorre via transporte rodoviário. O sistema de entrega opera da seguinte forma:

O transporte é feito por caminhões-tanque, partindo das bases de armazenamento diretamente para os postos de combustíveis.

As rotas são traçadas conforme a distância das estações e o volume de consumo.

A prioridade de escoamento é direcionada aos postos com maior fluxo de veículos.

Capacidade de estoque e uso

Embora a distância logística tenha se tornado mais complexa, o governo local avalia a situação como estável. O volume de combustível importado em outubro e novembro foi suficiente para suprir a rede de varejo e manter a reserva mínima mensal necessária para a operação da região.

"Atualmente, o volume de entregas e a venda de combustível no varejo ocorrem em regime normal", afirmou o ministério.

Na prática, isso indica que o desabastecimento observado temporariamente durante o verão foi superado. Tanto grandes distribuidoras quanto redes privadas de postos conseguiram adaptar suas cadeias de suprimento ao modal marítimo.

Impacto nos custos e gargalos financeiros

A mudança na logística e as tendências de mercado refletiram-se no preço final ao consumidor. Monitoramentos realizados em novembro apontam um aumento nos preços da gasolina e do diesel; em média, o litro do combustível subiu cerca de um rublo em um intervalo de duas semanas na maioria dos postos.

Esse incremento gera um impacto direto no orçamento dos moradores e eleva os custos de transporte para as empresas, o que tende a encarecer a entrega de produtos e serviços. A gestão regional mantém o monitoramento do fluxo para evitar interrupções, considerando que a operação agora está vulnerável às condições climáticas do Mar Báltico e à dependência exclusiva do porto.