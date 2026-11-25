Carne de búfalo é barrada em Vladivostok por resíduos de antibióticos e anti-inflamatórios

Mais de 13 toneladas de carne de búfalo importada foram barradas pela fiscalização do Rosselkhoznadzor antes de chegarem ao mercado de Vladivostok. A carga, retida em um armazém de armazenamento temporário, falhou nos testes de controle veterinário após a detecção de resíduos químicos que tornam o produto impróprio para o consumo humano.

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A análise laboratorial, conduzida pela filial de Primorsky do FGBU "APK NATSRYBA", revelou a contaminação de dois lotes distintos. No primeiro, foi identificada uma concentração criticamente alta de oxitetraciclina, um antibiótico da família das tetraciclinas. No segundo, a detecção foi de meloxicam, um anti-inflamatório não esteroide. A presença dessas substâncias nos tecidos musculares dos animais indica que o intervalo obrigatório entre a última dose do medicamento e o abate não foi respeitado, resultando na transferência de compostos perigosos para a carne.

Como consequência direta da violação das normas de segurança sanitária, toda a remessa foi interditada e destinada à inutilização. O proprietário da carga já foi notificado formalmente sobre a proibição de venda dos produtos.

O episódio evidencia uma falha recorrente no controle de qualidade na ponta da produção ou do fornecimento. Este é o segundo caso grave registrado em Vladivostok em curto intervalo: no final de outubro, outro lote volumoso de carne de búfalo também foi barrado após a descoberta de resíduos de ivermectina, um agente antiparasitário.