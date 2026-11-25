Buryatia migra equinocultura da preservação passiva para seleção industrial digital

A República da Buryatia está reestruturando a cadeia de produção da equinocultura, migrando de um modelo de preservação passiva de raças para um sistema industrial de seleção. O fluxo operacional agora integra a coleta de dados biométricos, processamento via plataforma digital e a aplicação de índices de produtividade para orientar a reprodução do rebanho.

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A base material do projeto concentra-se em um plantel de 52,3 mil cavalos, dos quais 17,7 mil são manejados via método de tabunas. A estrutura de seleção está ancorada em quatro unidades produtivas: as empresas SPK Uldurga, LLC Tugnui, LLC Azhalsha e CJSC Komsomolsky. Para a implementação do novo modelo, foram triados 23.822 animais de dez raças distintas, expondo a obsolescência das normas de bonitação (avaliação de exterior e produtividade) vigentes desde 1988, o que levou ao desenvolvimento de novas diretrizes técnicas.

Processamento de Dados e Genética

O núcleo de controle da operação é a plataforma digital "INFOPLEM: Equinocultura". O software atua como um agregador de fluxo em tempo real, processando genealogias, resultados de bonitação, medidas antropométricas e genótipos. A análise subjetiva foi substituída por uma avaliação indexada dividida em quatro eixos de performance:

Produtividade de carne e leite;

Exterior (utilizando fenotipagem 2D via redes neurais);

Capacidade reprodutiva;

Qualidades de adaptação.

A partir desses insumos, a plataforma gera três índices de seleção: produção de carne, reprodução e adaptabilidade. Para refinar a precisão do ativo genético, o projeto prevê a passaportização via genotipagem SNP e STR, abrangendo 393 e 7.000 cabeças, respectivamente, além de testes para detecção de doenças hereditárias.

Essa massa de dados permite a automação do manejo reprodutivo, onde o sistema define os pares ideais para cruzamento e monitora a taxa de endogamia (inbreeding), evitando a degeneração genética da linhagem.

Capacitação e Escala Operacional

A transição para a seleção digital exigiu a atualização do capital humano. Através de uma parceria entre a Universidade Agrícola da Buryatia, o Instituto de Pesquisa de Equinocultura e a Sakhaagroplem, foi implementado o programa de "Bonitação e Registro Genealógico". A operação de treinamento resultou na certificação de 57 especialistas de sete regiões (incluindo Altai, Zabaykalsky, Novosibirsk, Bashkortostan, Buryatia, Yakutia e Tatarstan) e na qualificação de 150 técnicos, com a previsão de integrar 10 especialistas em laboratórios científicos até 2026.

O volume de dados processados pela plataforma INFOPLEM, registrado até 1º de outubro de 2026, reflete a escala de adoção por região:

Sakha (Yakutia): 28 propriedades, 4.573 animais;

28 propriedades, 4.573 animais; Bashkortostan: 32 propriedades, 1.984 animais;

32 propriedades, 1.984 animais; Buryatia: 5 propriedades, 386 animais;

5 propriedades, 386 animais; Zabaykalsky Kray: 3 propriedades, 83 animais.

A migração para a avaliação indexada insere a equinocultura no projeto nacional de Segurança Alimentar, transformando a atividade em uma subcategoria econômica viável. Contudo, a eficiência do sistema possui um gargalo crítico: a dependência da precisão da bonitação primária. A qualidade dos índices de seleção está diretamente vinculada à qualificação técnica dos operadores de campo, pois a entrada de dados incorretos anula a precisão do processamento digital.