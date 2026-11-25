São Petersburgo registra queda de 30% em patentes de trabalho de estrangeiros

São Petersburgo registra uma queda de quase 30% no número de estrangeiros com patentes de trabalho, saltando de 159 mil para 113 mil pessoas em um ano. O dado revela um abismo na formalidade: dos cerca de 217 mil imigrantes que residem na cidade, pouco mais da metade possui a documentação legal necessária para exercer atividades remuneradas.

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A redução no volume de trabalhadores legalizados não se traduziu em perda de receita para o tesouro municipal. Em 2026, a arrecadação manteve-se em 10 bilhões de rublos, sustentada pelo aumento no custo de emissão do documento. A prefeitura planeja aprofundar essa lógica em 2027, com um novo reajuste no valor da patente de 37,5%. A expectativa é que a receita suba para 17 bilhões de rublos ou mais, transformando o documento em uma fonte de renda crescente, mesmo com a base de trabalhadores diminuindo.

Restrições setoriais e o mercado de serviços

A queda no número de patentes é reflexo direto de proibições impostas a setores específicos. Um projeto de decreto do governador Alexander Beglov prevê a prorrogação, para 2027, da proibição de estrangeiros com patentes atuarem em táxis, serviços de entrega e comércio varejista. As empresas têm até 1º de janeiro de 2027 para substituir a mão de obra imigrante por cidadãos russos.

Oleg Kapitanov, presidente do comitê de relações internacionais e política migratória, afirma que a exclusão de imigrantes desses setores não gerou impactos econômicos negativos, alegando que as vagas foram preenchidas por russos, incluindo estudantes.

O impacto no custo operacional e o risco empresarial

O setor empresarial, porém, discorda da leitura oficial. Para os pequenos negócios, a política de exclusão migratória ameaça criar um déficit agudo de mão de obra, o que pode levar ao fechamento de empresas e ao aumento dos preços dos serviços para o consumidor final.

A economista do mercado de trabalho Irina Kostina observa que a substituição de imigrantes por locais altera a estrutura de custos. Trabalhadores russos tendem a exigir salários mais altos e melhores condições de trabalho do que os estrangeiros, elevando a folha de pagamento das empresas.

O cenário desenha uma contradição: enquanto a cidade migra para um modelo de extração de maior receita fiscal de um grupo menor de trabalhadores, ela restringe a oferta de mão de obra nos serviços essenciais, transferindo a pressão financeira dos cofres públicos para as despesas operacionais do pequeno empresário.