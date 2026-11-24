Kaliningrado desafia a média russa: indústria local dispara e supera expectativas nacionais

A indústria da região de Kaliningrado registrou um índice de produção de 112,9% nos primeiros nove meses de 2026, superando a média nacional russa, que ficou em 100,2%, segundo dados do Kaliningradstat. O crescimento é impulsionado por um salto de 3,3 vezes na extração de minerais e por expansões nos setores de energia (6,8%) e saneamento (1,4%).

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Desempenho da Indústria de Transformação

O setor de transformação, núcleo da economia local, cresceu 6,2%. Esse resultado é sustentado por saltos específicos em cadeias de maior valor agregado: a indústria automobilística avançou 58,8%, seguida pelo processamento de madeira (+56,2%), a indústria farmacêutica (+50,3%) e a fabricação de eletrônicos, computadores e ótica (+22,3%).

Em contrapartida, a cadeia produtiva enfrenta retrações severas em segmentos específicos. Houve queda expressiva na fabricação de máquinas e equipamentos (-46,8%), confecção de roupas (-45,3%), equipamentos elétricos (-41,2%) e na produção de bebidas (-24,1%).

Fluxos Agrícolas e Consumo

No campo, o volume de produção de carne subiu 11,5%, atingindo 107,5 mil toneladas, embora o rebanho tenha recuado: gado (-2,6%), aves (-0,9%) e suínos (-0,1%). A produção de leite e ovos manteve crescimento marginal de 1,6% e 0,3%, respectivamente.

O giro comercial reflete a manutenção do consumo interno, com o comércio atacadista movimentando 465,3 bilhões de rublos (alta de 9,8% em preços comparáveis), o varejo atingindo 330,8 bilhões de rublos (+5,2%) e a alimentação fora do lar somando 38,7 bilhões de rublos (+5,3%).

Retração na Construção Civil

O setor de construção apresenta o cenário mais crítico, com o volume de obras caindo para 82,2% do nível de 2025, totalizando 64,9 bilhões de rublos. A entrega de imóveis recuou 13,2%, somando 680,7 mil m². A dinâmica do mercado é agora sustentada majoritariamente pela construção individual, que representa 52,4% de toda a área habitacional entregue.