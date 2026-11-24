A fartura escondia um preço alto: no Baikal, o omul perdeu espaço e o alerta cresceu

Em décadas passadas, o omul do Baikal era um item de consumo cotidiano nas comunidades ribeirinhas. Vendido em baldes nos mercados locais e disponível em restaurantes a preços competitivos com a bacalhau ou a sardinha, o peixe era salgado, defumado e secado para armazenamento de longo prazo. Essa acessibilidade, no entanto, mascarava uma dinâmica perigosa: a exploração ilimitada, combinada com a negligência dos ciclos naturais, transformou um dos símbolos biológicos da Sibéria em um recurso de acesso restrito e alto valor, ameaçado de desaparecimento.

Photo: Pravda.Ru by Сергей Шарин is licensed under Все права защищены Группа рыб у песчаного берега

Indicador da estabilidade ecológica

O Lago Baikal, o reservatório de água doce mais antigo e profundo do planeta, abriga uma fauna que responde com extrema sensibilidade a perturbações externas. O omul ocupa uma posição central nesse sistema, funcionando como um indicador direto da saúde ecológica do lago. O sucesso reprodutivo da espécie está intrinsicamente ligado à estabilidade do clima e ao regime hidrológico dos rios para onde sobe a fim de desovar. A suposição de que os recursos naturais eram inesgotáveis revelou-se um erro com consequências demográficas graves.

Ictiólogos registraram uma queda acentuada na população da espécie a partir do início dos anos 2000. Os dados de captura industrial anual caíram de 12 a 15 mil toneladas na década de 1990 para apenas 4 a 5 mil toneladas em 2010. Atualmente, a biomassa total da espécie no lago estima-se em cerca de 10 mil toneladas, um nível que os especialistas consideram cinco vezes inferior ao limiar seguro para a sobrevivência a longo prazo da população.

O dano mais severo foi causado pelo contrabando, particularmente pela captura de fêmeas durante a migração de desova. A remoção de peixes carregados de ovos eliminava milhões de larvas potenciais, iniciando um processo de degradação da ictiofauna que compromete a capacidade de recuperação natural do ecossistema.

Restrições administrativas e mercado paralelo

Em 2017, a agência federal de pesca da Rússia (Rosriabolovstvo) decretou a proibição total da captura industrial do omul do Baikal. A medida teve um impacto econômico imediato sobre as famílias locais, para quem a pesca e o processamento do peixe representavam uma tradição familiar e uma fonte de renda essencial. Diante da perspectiva de perder um endemismo crítico, a autoridade optou por restrições radicais.

Desde então, a extração é severamente limitada. Exceções existem apenas para trabalhos de pesquisa científica, experimentos controlados e cotas tradicionais pequenas destinadas aos povos indígenas de menor número. No mercado de consumo, essa escassez legal provocou uma disparada nos preços. O omul quase desapareceu do varejo em massa, transformando-se em um produto de status. A oferta frequente de supostos exemplares autênticos a turistas levanta dúvidas legítimas sobre a origem e a legalidade dos produtos vendidos, indicando um mercado paralelo ativo.

Limites biológicos da recuperação

A inversão da curva de declínio da população enfrenta barreiras biológicas intrínsecas. O omul tem um crescimento lento, atingindo a maturidade sexual apenas entre os 4 e 5 anos de idade. O estabelecimento de uma sucessão generacional estável requer, portanto, décadas de proteção ininterrupta, não meses.

Paralelamente, o habitat continua sob pressão de fatores antrópicos: efluentes industriais não tratados, construção não autorizada de bases de lazer na orla e variações climáticas gerais. Embora especialistas registrem os primeiros sinais de recuperação do cardume, o equilíbrio permanece frágil. A comunidade científica alerta que o retorno prematuro da frota industrial ao Baikal, antes da consolidação definitiva da população, anularia os resultados do regime de conservação em vigor.