Recuo do Mar Cáspio expõe focas a patógenos terrestres e gripe aviária

Corpos de focas-do-Cáspio (nerpas) voltaram a aparecer nas praias do Daguestão. Embora a notícia gere alerta, especialistas pedem cautela: os registros atuais são casos isolados, possivelmente causados por morte natural. O risco real para o mamífero, protegido por livros vermelhos de espécies ameaçadas, deve se manifestar nos próximos meses.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Морское существо на берегу

Para o doutor em ciências biológicas e membro correspondente da Academia Russa de Ciências (RAN), Magomed-Rasul Magomedov, encontrar carcaças no litoral durante o outono é um fenômeno explicável. As causas podem variar desde a morte por velhice e infecções bacterianas ou virais até o envenenamento por substâncias tóxicas, asfixia causada por emissões de gás durante terremotos submarinos ou o emaranhamento em redes de pesca.

A confirmação do que matou cada animal depende de análises laboratoriais de tecidos. Atualmente, as focas iniciam a migração da parte sul para a norte do mar para a temporada de reprodução e muda de pele. É justamente nesse intervalo, entre o final de novembro e janeiro, que biólogos preveem um aumento na mortalidade, tendência que tem se tornado massiva nos últimos anos.

O recuo das águas e a vulnerabilidade biológica

O problema central reside na queda drástica do nível do Mar Cáspio, processo que ocorre desde meados da década de 1990. Mikhail Bolgov, hidrólogo e pesquisador sênior do Instituto de Problemas Hídricos da RAN, aponta que a alteração da geografia do mar impacta diretamente a sobrevivência das focas, especialmente na região de Astracã.

Com o recuo da água, ilhas que antes serviam de refúgios isolados e seguros contra predadores terrestres conectam-se ao continente. Essa mudança física altera a dinâmica sanitária: animais terrestres passam a acessar as áreas de descanso das focas, transportando patógenos que podem desencadear epizootias (epidemias animais).

Um exemplo concreto desse risco ocorreu em dezembro de 2022, quando cerca de 2,5 mil focas morreram na costa. Na ocasião, exames comprovaram que a causa foi a gripe aviária, transmitida por aves migratórias que tiveram acesso facilitado aos habitats dos mamíferos devido ao nível baixo do mar.

A resposta política e o impacto regional

A crise ambiental do Cáspio escalou para a agenda política do Kremlin. Em dezembro de 2024, o presidente Vladimir Putin ordenou que o governo elabore um programa para combater a seca do mar, classificando a situação como um desafio grave. Preocupações semelhantes foram ecoadas pelos governos do Azerbaijão e do Cazaquistão.

Para quem vive nas regiões costeiras do Daguestão e de Astracã, a sobrevivência da foca-do-Cáspio funciona como um termômetro ambiental. A fragilidade da espécie reflete a degradação de um ecossistema do qual a população local depende diretamente para sua subsistência e equilíbrio econômico.