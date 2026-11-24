Empresa chinesa planeja trazer mais trabalhadores para Kingisepp do que a população total da cidade

O distrito de Kingisepp, na região de Leningrado, prepara-se para receber um contingente de trabalhadores estrangeiros que desafia a própria escala demográfica da localidade. A filial da corporação chinesa Seven obteve a cota para trazer 70 mil profissionais da China até 2027, visando a construção de um complexo de liquefação e processamento de gás.

Photo: commons.wikimedia.org by Красный, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Усть-Луга, порт сверху

O volume desse fluxo migratório laboral é expressivo quando confrontado com a realidade local: o número de trabalhadores previstos por uma única empresa supera a população total da cidade de Kingisepp, que conta com 48.355 habitantes. Mesmo considerando a escala do distrito como um todo, cuja população fechou o ano passado em 89.831 pessoas, a chegada dos chineses representa um impacto massivo na composição populacional da região.

A demanda da Seven destaca-se como a maior entre as 35 solicitações aprovadas pela comissão interministerial regional. Para efeito de comparação, outras empresas atuantes na área solicitaram volumes consideravelmente menores: a Rencons Heavy Industries pediu mais de 13 mil trabalhadores, enquanto a Velesstroy solicitou entre 4.197 e 4.401 profissionais.

A infraestrutura do projeto e a pressão no cronograma

Essa mobilização de mão de obra é o motor para a finalização do complexo em Ust-Luga, conduzido pelo "Baltic Chemical Complex" e "Ruskhimalyans". O objetivo industrial é ambicioso: processar 45 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente, provenientes de jazidas da Sibéria Ocidental. No entanto, o projeto enfrenta ajustes de calendário, com o lançamento da primeira fase adiado para 2026 e a segunda para 2027. Segundo Alexei Miller, presidente da Gazprom, a obra atingiu 70% de conclusão no final do ano passado.

A transição do dado numérico para a realidade prática revela gargalos logísticos. Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, alerta que a entrada súbita de milhares de trabalhadores estrangeiros em um único distrito não é apenas uma questão de contratação, mas um desafio de infraestrutura. O impacto recai diretamente sobre o sistema de transportes, a rede de serviços sociais e a urgência na criação de um parque habitacional capaz de abrigar essa massa laboral temporária sem colapsar a estrutura urbana existente.