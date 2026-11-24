São Petersburgo elevará imposto sobre terras agrícolas para barrar especulação imobiliária

O custo de manter terras agrícolas em São Petersburgo está prestes a saltar cinco vezes. A partir de 2027, a administração municipal implementará uma medida rigorosa para encerrar a prática de "otimização fiscal", na qual investidores e incorporadoras retêm vastas áreas sem dar a elas uso produtivo, apenas aguardando a liberação para a construção civil.

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O mecanismo é simples e punitivo: a alíquota reduzida de 0,3% sobre o valor cadastral será restrita aos proprietários que comprovarem a atividade agrícola por meio do registro no Sistema Federal de Informações sobre Terras Agrícolas (EFGIS ZSN). Para quem não integrar esse sistema, a carga tributária sobe para 1,5%.

Na prática, a diferença financeira é brutal. Considerando um hectare com valor cadastral de 10 milhões de rublos, o imposto anual saltaria de 30 mil para 150 mil rublos. Para um proprietário de 100 hectares, a conta anual passa de 3 milhões para 15 milhões de rublos. Em um ciclo de cinco anos, o custo adicional de manutenção chega a 60 milhões de rublos, sem contar eventuais reajustes no valor cadastral da terra.

O impasse entre a agricultura e o concreto

A cidade possui cerca de 2,2 mil lotes agrícolas, totalizando mais de 14,5 mil hectares — aproximadamente 10% de todo o território de São Petersburgo. O problema é que grande parte desse solo está nas mãos de fundos de investimento e incorporadoras. Esses grupos mantêm a terra em "espera", aguardando que a categoria do solo seja alterada para residencial ou comercial, repetindo a lógica de expansão vista em áreas como Shushary, Kamenka ou Pargolovo.

No entanto, o governo municipal tem negado a maioria dos pedidos de mudança de finalidade. Isso coloca os investidores em um beco sem saída: a lei proíbe a construção, mas o custo de manter a terra "parada" torna-se insustentável.

Para tentar salvar a isenção, a única saída viável é a entrega da terra para produtores agrícolas reais via aluguel. Contudo, a simples existência de um contrato não basta; é necessária a operação fática do campo e a devida anotação no registro federal. Além disso, a falta de produção atual já serve como base para que o governo negue benefícios e, potencialmente, cobre impostos retroativos.

Impacto no mercado e arrecadação

Essa pressão fiscal deve corroer o valor de mercado dos terrenos "congelados". Como o custo de manutenção dispara e a certeza de construção diminui, compradores exigirão descontos agressivos, o que pode inundar o mercado com grandes lotes sem preparação urbanística.

O objetivo econômico é forçar a mão do proprietário: ou ele produz, ou muda o status da terra, ou a vende. O governo já contabilizou esse movimento em seus planos orçamentários para 2027, prevendo que a alíquota média suba de 0,9% (em 2026) para 1,37%. A estimativa é que a medida injete cerca de 1,5 bilhão de rublos anuais nos cofres públicos.